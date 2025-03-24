"Sly Lives!": um génio de todas as cores num mundo a preto e branco

[Este artigo foi originalmente publicado a 24 de março de 2025 e atualizado a 9 de junho de 2025, a propósito da morte de Sly Stone]

Vamos em quatro minutos de filme (disponível na Disney+) quando surge no ecrã o sub-título: “Black Genius”. É então que aparece uma linha, negra como o génio do título; essa linha tem uma função: riscar a palavra “Black”, como se o próprio filme estivesse a dizer desculpem lá, enganei-me, não é um génio negro, é um génio tout court. Como se o próprio filme se arrependesse de reduzir o seu objeto, Sly Stone, cuja música vanguardista alterou o que se pensava ser possível e mudou o curso da História, a uma categoria que não faz sentido (génio, mas apenas entre os negros) e o reconduzisse à mais ampla condição de génio.

Mas riscas em títulos não surgem no ecrã por acaso, surgem quando o filme já foi escrito, filmado e montado – aquele “Black” não está ali por acaso e as cenas seguintes encarregam-se de o demonstrar: Questlove, o realizador, partilha a sua teoria: para um artista negro na América o sucesso pode ser mais assustador do que o falhanço. E depois pergunta a uma série de músicos e comentadores culturais que foram influenciados por Sly Stone: “What is black genius?” Ninguém tem resposta, ou pelo menos a montagem não a incluiu; até que Andre 3000, dos Outkast admite que não sabe mas “I love it when it happens”.

Mesmo que o nome Questlove não vos diga nada, quase de certeza que já o viram: ele é o líder da banda que toca no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e há dezenas de vídeos da banda a tocar, normalmente com Jimmy Fallon e um músico convidado, uma versão com instrumentos de brincar de uma canção desse convidado.

[o trailer de “Sly Lives!:]

Essa banda chama-se The Roots e há décadas que produz do melhor hip-hop que por aí anda, sempre liderados por Questlove. O grande tema dos discos dos The Roots, não por acaso, é o que significa ser negro na América, quais as condições em que os negros crescem, o contexto que leva cada negro ao seu destino. Questlove é um colecionador obsessivo e um estudioso da música – mas também é uma espécie de historiador auto-didata da viagem da negritude pela América — e é também o autor de outro extraordinário documentário sobre este período da música americana, Summer of Soul.

Pelo que não espanta que tenha querido fazer um documentário sobre Sly Stone e a sua Family Stone, a banda que formou – uma figura que pareceu surgiu do nada, encantar a América, inclusive a branca, e depois se dedicou à sua auto-destruição com um afinco raro. Isto não é spoiler, já agora – é uma história bem conhecida no mundo da música, mas que merece ser reavaliada hoje, numa era em que o racismo reacende um pouco por todo o lado, para mais com a vantagem de o documentário ter os contributos não só de músicos e comentadores culturais fãs de Sly, mas também dos que lhe foram mais próximos.

Quase todas as histórias sobre ícones musicais são compostas de pelo menos duas partes: a ascensão inesperada e inabalável e a queda. A terceira parte é sempre incerta: uns não chegam lá (Jimy, Cobain, todo esse grupo dos 27), outros conseguem reerguer-se e ter um fim de carreira digno (Cash, Cohen), mas há quem nunca mais regresse – como Syd Barrett ou Sly Stone.

Depois de uma sequência de imagens da Family Stone a ser espantosa ali entre 67 e 71 (e depois do risco em “Black” e da pergunta de Questlove que fica sem resposta), o documentário recua e mostra-nos as origens de Sly, ou pelo menos quem Sly era antes de se tornar uma super-estrela, algo que raramente é mencionado, e que nos ajuda a perceber quão distantes eram o sítio de onde partiu e aquele a que chegou.