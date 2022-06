Só metade das prisões tem quartos para sexo. Até à pandemia, Elisa não falhava uma visita: "Chego lá, revistam-me e levam-me até ele"

O facto de ter de se transportar reclusos para cadeias com quartos íntimos para realizarem a visita é uma das “dificuldades criadas para diminuir o número de reclusos abrangidos por uma lei que em princípio seria para todos”, no entender de Vítor Ilharco, secretário-geral da APAR. “Todos os reclusos com uma relação com alguém que está no exterior têm direito a ter visitas íntimas. Só que sabem de antemão que, das 49 cadeias, a imensa maioria não tem possibilidades de ter sítios para visitas íntimas. Torna-se impossível”, afirma ao Observador.

E prossegue: o facto de os reclusos que tiveram uma saída precária há menos de seis meses não poderem usufruir de visitas íntimas. “Quando um recluso já está em condições de ir a casa, não pode ter visitas íntimas. Mas o recluso que não tenha o comportamento que lhe dá direito a saídas precárias pode ter uma visita íntima“, critica o secretário-geral, acrescentando: “Com a intenção de mostrar ao mundo que Portugal é um país tão evoluído como os restantes países da Europa democrática, fazem-se leis modernas, algumas até mais avançadas do que nos países evoluídos, mas sabendo-se de antemão que aquelas leis são inexequíveis, dadas as condições dos Estabelecimentos Prisionais”.

Em Portugal, as visitas foram concedidas a casais heterossexuais a partir de 1999, de forma mais alargada — a prisão do Funchal foi a primeira a ter quartos para visitas íntimas, um ano antes —, sendo que até 2010 não existiam quartos nas prisões femininas: as reclusas só podiam ter estas visitas se os seus companheiros também se encontrassem presos. Em 2009, com a publicação da Lei n.º 115/2009, as visitas íntimas passaram a estar regulamentadas e também os casais do mesmo sexo começaram a poder usufruir deste regime — o que, para um guarda prisional que falou com o Observador, não passa de uma ideia no papel: “Na sociedade em geral, há mais abertura. Dentro da prisão, não. É tabu! Os reclusos homossexuais como é que fazem? É um grande grau de exposição. Está a admitir perante os outros reclusos: e, dentro de uma prisão, é muito complicado.”

“Eu penso duas vezes antes de fazer alguma coisa”. Reclusos ficam sem visitas íntimas se tiverem mau comportamento

“Houve alguma resistência [às visitas íntimas] no início”, admite um guarda prisional ao Observador, para depois acrescentar: “Com o tempo, verificou-se que foi bom para toda a gente.” Mesmo entre os reclusos, “no princípio era tudo muito estranho”. Em 2020, houve 813 reclusos a beneficiar deste regime — um número excecionalmente baixo devido à pandemia e que no ano anterior se situou nos 6.251. Isto significa que, em 2020, houve uma média de 1,88 visitas por recluso e, no ano anterior, mais de cinco visitas por recluso — um número muito inferior às 12 visitas íntimas a que um recluso tem direito por ano. O Observador pediu à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais dados de anos anteriores, mas este organismo remeteu para as informações públicas existentes nos Relatórios de Atividades e Autoavaliação que, quanto ao número de visitas realizadas, só fornecem dados a partir de 2019.