Sobremesas no fogo, sardinhas na brasa e muito fumo. O que vai poder comer no Chefs on Fire em setembro?

Apresenta-se como um encontro de amigos que se descontrolou em termos de tamanho, e que tamanho. Desde a sua criação em 2018, o Chefs on Fire tem marcado a sua presença tanto no país como na capital, com pop-ups por Portugal adentro e uma média de 2000 pessoas a explorar este evento por cada dia, tendo sido reconhecido nos últimos dois anos consecutivos como “Evento Gastronómico do Ano” pelos prémios Mesa Marcada. Este ano, a celebração gastronómica volta ao sítio do costume, a FIARTIL, no Estoril, para três dias onde o fogo é a personagem principal e a comida se une à música. O que comer por lá? Os pratos que os nossos chefs, estrelados e não só, prepararam e apresentaram num Chefs Lunch no final de maio. A dois meses dos três grandes dias — 20, 21 e 22 de setembro — é bom saber o que esperar.

Mas antes, quem por lá vai andar? Ao todo são 24 chefs, nacionais e internacionais, convidados a cozinhar apenas com fumo, fogo e lenha, durante 72 horas, à volta de um firepit de 90 metros quadrados. Com Estrela Michelin, fazem parte da lista o chef Vítor Matos, o novo duas Estrelas em Portugal, com o restaurante Antiqvvm, no Porto, e o 2Monkeys, em Lisboa, o chef Rodrigo Castelo, com o Ó Balcão, em Santarém, e o chef João Sá, com o Sála, em Lisboa.

Também de Lisboa, juntam-se a este grupo Marlene Vieira do Marlene, Luís Gaspar do Sala de Corte, Ivo Tavares do Izcalli, Paulo Alves do Praia no Parque, Leonor Godinho do Vago, Nirmal Save do Gunpowder Lisboa, João Magalhães do Tricky’s e do Água Pela Barba, Inga Martin do Go A Lisboa, Nuno Castro do Fava Tonka, Vitor Adão do Plano a Planto, Zé Paulo Rocha do O Velho Eurico e Pedro Pena Bastos do Cura.

A sul, o Alentejo e o Algarve fazem-se representar por Francesco Ogliari do Tua Madre, David Jesus do Land Vineyards e Luís Brito do A Ver Tavira, e a norte estão Arnaldo Azevedo do Vila Foz, Catarina Nascimento do 83 Gastrobar e João Guedes do Flora. Quanto às sobremesas, essas estão a cargo dos chefs pasteleiros Ricardo Machado do Bairro do Avillez, Maria Ramos do White Rabbit Projects e Diogo Lopes do Ritz Four Seasons.