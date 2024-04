"Se vier às oito da manhã ou quando chove não há fila". 10 restaurantes onde a espera vale a pena

Canalha

R. da Junqueira 207, 1300-338 Lisboa. De terça-feira a sábado das 12h30 às 23h00.

Na Junqueira desde novembro do ano passado, o mais recente projeto do chef João Rodrigues rapidamente se tornou num destes, que vale a pena esperar para comer. Com lista de espera de cerca de um mês para fazer uma reserva para jantar entre as 20h00 e as 21h00 às sextas-feiras e sábados, os clientes que cá vêm têm de marcar com antecedência ou aceitar um horário menos movimentado — às 19h00 ou às 21h45. Durante a semana, o caso melhora, com mais horários disponíveis para reservar tanto ao almoço como ao jantar.

Eco dos restaurante de rua de Espanha, ao mesmo tempo que invoca a traquinice dos miúdos, o Canalha abriu portas para ser um sítio onde as pessoas se possam divertir, beber e comer bem, em qualquer que seja a ocasião. Longa, a lista de espera faz-se pela boa comida portuguesa, feita para saborear a solo ou acompanhado. Mas, atenção: o Canalha não é uma tasca nem uma taberna. Há copos e petiscos — dos pastéis de bacalhau ao chorizo 100% Bolota Maldonado — mas da carta há quem chame pela lula de torneira grelhada, a tortilha aberta de camarão e cebola ou pelo carabineiro salteado com ovo frito e batata Laura Raul Reis. Nas sobremesas, são invocados os sabores clássicos com o leite creme, o pudim flan ou o marmelo assado com gelado de nata. Dica: reservar com antecedência ou almoçar durante a semana.