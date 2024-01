João Rodrigues está de regresso ao topo. Depois de na edição de 2022 ter descido até ao quarto lugar, o chef do Canalha e do Projeto Matéria volta a ser o número 1 no Top 10 Chefes Preferidos dos prémios Mesa Marcada — já tinha vencido seis vezes nesta categoria quando chefiava o Feitoria. Junto a ele, há um vencedor inédito nos restaurantes: o Prado, de António Galapito, conquistou o primeiro lugar na categoria Top 10 Restaurantes Preferidos. Já os vencedores do ano passado nas duas categorias, o Ocean, Algarve, e Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, Porto, conquistaram, respetivamente, o segundo lugar nos restaurantes e nos chefes.

A 15.ª edição da gala que distingue os melhores projetos e figuras do universo da gastronomia nacional decorreu esta segunda-feira, 22 de janeiro, no Centro de Congressos do Estoril, e contou com a presença de cerca de 450 convidados, marcando um número recorde para assinalar os seus 15 anos de existência. É uma iniciativa do site com o mesmo nome, plataforma centrada na gastronomia portuguesa, fundada por Miguel Pires e Duarte Calvão.

Na categoria Top 10 Restaurantes 2023 seguiram-se, em terceiro lugar, o Euskalduna, do chef Vasco Coelho Santos, e o Belcanto, de José Avillez, que ocupa o terceiro lugar na categoria 10 Chefes de 2023. Na mesma lista está António Galapito, em quinto, e Marlene Vieira, que subiu uma posição em relação ao ano passado.

Ainda no Top 10 Restaurantes, destaca-se a entrada, para o 9.º lugar, do Cozinha das Flores, de Nuno Mendes, que abriu em 2o23 no centro do Porto e que arrecadou o Prémio Especial Sogrape Restaurante Novo do Ano, e o Vista, do Bela Vista Hotel, do chef João Oliveira, que subiu 12 posições, alcançando o 8.º lugar e o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano. O restaurante de Portimão viu ainda o seu responsável pela pastelaria, Fábio Quiraz, ganhar o Prémio Especial Roastelier by Nescafé Chefe de Pastelaria 2023.

Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho, foi destacado com o Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano, ao subir 24 posições, até ao 16º lugar.

Quanto aos prémios especiais, a organização destaca o Prémio Especial Queijo São Jorge DOP Mesa Diária para o Canalha, que vem ocupar o lugar marcado pelo Velho Eurico durante três edições consecutivas, o Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica do Ano pela terceira vez para a Comida Independente de Rita Santos e o Prémio Especial Nutrifresco Evento Gastronómico do Ano que, tal como em 2022, foi para o festival Chefs on Fire, da Lohad, de Gonçalo Castel-Branco.

Os Prémios Mesa Marcada integram, atualmente, 17 categorias: Top 10 Restaurantes Preferidos; Top 10 Chefes Preferidos e os prémios especiais: Queijo de S. Jorge DOP Mesa Diária; Cutipol Carreira; Maria José Macedo Produtor/Fornecedor do Ano; Studioneves de Sustentabilidade; Estrella Damm Destaque do Ano; Sogrape Restaurante Novo do Ano; Makro Chefe Revelação do Ano; Roastelier by Nescafé Chefe de Pastelaria do Ano; S. Pellegrino/Acqua Panna Escanção do Ano; NX Store Serviço de Sala do Ano; Bom Sucesso Loja Gastronómica do Ano; Miele Restaurante Clássico do Ano; NX Hotelaria Empresário de Restauração do Ano; Prémio Especial Nutrifresco Evento Gastronómico do Ano; Prémio Especial Bar do Ano, e o Prémio Especial Bar de Restaurante do Ano.

A 15.ª edição contou com a participação de 280 jurados, entre os quais, chefes de cozinha e outros profissionais ligados à restauração e hotelaria, bem como jornalistas, críticos, bloggers e gastrónomos conhecidos no meio. Foi, destaca o Mesa Marcada, uma das maiores votações de sempre.

Os Prémios Mesa Marcada nasceram em 2009 com os “10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos do ano”.

Veja a lista completa dos vencedores da 15.ª edição dos Prémios Mesa Marcada, com as subidas e descidas de posições, relativas ao ano anterior:

Top 10 Restaurantes 2023

Prado, Lisboa (+2)

Ocean, Porches (-1)

Euskalduna, Porto (-1)

Belcanto, Lisboa (=)

Essencial, Lisboa (+5)

The Yeatman, Vila Nova de Gaia (=)

Alma, Lisboa (-2)

Vista, Portimão (+12)

Cozinha Das Flores, Porto (N)

Fifty Seconds, Lisboa (-2)

Top 10 Chefs 2023

João Rodrigues, Canalha/Residência (+3)

Vasco Coelho Santos, Euskalduna (-1)

José Avillez, Belcanto (-1)

Hans Neuner, Ocean (-1)

António Galapito, Prado (=)

Marlene Vieira, Marlene (+1)

Henrique Sá Pessoa, Alma (-1)

Ricardo Costa, The Yeatman (+1)

André Lança Cordeiro, Essencial (+3)

Alexandre Silva, Loco (-2)

Prémios Especiais Mesa Marcada