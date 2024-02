2Monkeys, Desarma, Sála e Ó Balcão. Os 4 restaurantes que conquistaram a primeira estrela Michelin

Desarma, Funchal

Hotel The Views Baía, Rua das Maravilhas 74, Funchal. De Quarta a Sábado sittings das 19h00 às 21h30.

No Desarma põem-se os sentidos em sentido. No topo do hotel The Views Baía, com vista para a baía do Funchal, está tudo concertado para que a refeição seja uma experiência a vários níveis. No espaço e no prato brilham a identidade local, seja na decoração inspirada nas bananeiras ou nos ingredientes e nos produtos que sempre que possível são feitos em casa, como por exemplo o peixe maturado, o pão, o queijo, a manteiga ou os enchidos marítimos, segundo descreve o próprio guia Michelin. O destaque vai para dois menus de degustação: “Munidos de Sentidos” e “A Batalha do Chef” que estão subdivididos em diferentes momentos: encontro, ofensiva, ataque e rendição.

“É esta a única batalha pela qual faz sentido lutar. A batalha de sentidos travada na boca”, pode ler-se no site do restaurante. Mas o guia Michelin deixa ainda um outro alerta, desta vez para a garrafeira, que dizem ser uma espécie de gruta do tesouro com a maior seleção de vinhos da Madeira do mundo! O chef Octávio Freitas é um madeirense de gema muito ligado à gastronomia local que aos 156 anos se formou na Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. Cultiva hortas biológicas e gosta de explorar os ingredientes locais.