Sócrates pode receber 15 mil euros por um crime que nunca foi dado como provado pelos tribunais penais

Houve três inquéritos criminais para investigar o alegado crime de violação do segredo de justiça por parte de jornalistas, mas o resultado foi sempre o mesmo: arquivamento. Houve até uma acusação e uma condenação de três jornalistas por aquele crime, mas foi revogada pela Relação da Lisboa.

Mesmo o juiz Carlos Alexandre e o procurador Rosário Teixeira foram igualmente investigados pelo mesmo crime pelos serviços do Ministério Público na Relação de Lisboa, mas o arquivamento continuou a ser o resultado final. Por “não se encontrar minimamente indiciado que os denunciados [Carlos Alexandre e Rosário Teixeira] hajam alguma vez tido conversas” com qualquer jornalista.

Ou seja, a jurisdição penal não deu como provado o crime de violação do segredo de justiça.

Contudo, a juíza Daniela Braga de Oliveira, do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, deu como provado que se concretizou a violação do segredo de justiça. Com base em que provas ou factos? Na realidade, a magistrada utilizou a sua intuição como meio de prova. “É de intuir que as informações fornecidas aos jornalistas, referentes à detenção” de Sócrates “e a dados investigatórios”, como “alegadas transferências bancárias entre contas nacionais e internacionais, alegados testas de ferro, alegados gastos pessoais mensais”, entre outros dados, tenham partido de alguém que se movia no interior da investigação”, lê-se na sentença.

Mesmo a contradição de Rosário Teixeira, detetada durante o julgamento da ação administrativa, quanto a ter tido uma conversa com uma jornalista antes da prisão de José Sócrates, não foi utilizada pela juíza Braga de Oliveira como uma prova de violação do segredo de justiça. Ou seja, não há qualquer demonstração objetiva na sentença da ação administrativa de “quem” é a pessoa “que se movia no interior da investigação”, nem de “como” ou “quando” forneceu “informações (…) aos jornalistas”. Nem tal demonstração foi feita na tal contradição de Rosário Teixeira, que recusou sempre ter transmitido qualquer informação a um jornalista. Há, simplesmente, a intuição da magistrada.

Refira-se que, sem uma identificação clara do agente público responsável pela alegada violação do segredo de justiça, fica posto em causa o direito de regresso que o Estado pode vir a ter sobre esse mesmo agente, visto que a lei permite que o Estado possa exigir a pessoas concretas ser ressarcido do montante eventualmente pago a Sócrates. “Nos termos da decisão que temos, não há condições para o exercício do direito de regresso”, assegura a advogada Ana Rita Duarte Campos.

Acresce a tudo isto uma utilização polémica da juíza Daniela Braga de Oliveira de um acordão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos — e a omissão da generalidade da jurisprudência daquele tribunal, que defende a sobreposição do interesse público da informação sobre o segredo de justiça, mediante o cumprimento de vários requisitos.

Principal inquérito por violação do segredo de justiça teve condenações que acabaram revogadas pela Relação de Lisboa

Houve três inquéritos criminais pelo crime de violação do segredo de justiça, como a juíza Daniela Braga de Oliveira descreve na sua sentença, à qual o Observador teve acesso.

O primeiro foi numerado com o NUIPC 8440/14.1TDLSB e levou à acusação de 13 jornalistas de violação do segredo de justiça em junho de 2016, devido a inúmeras notícias que foram escritas após a Procuradoria-Geral da República ter emitido um comunicado pouco depois da meia-noite do dia 22 de novembro de 2014 a informar a opinião pública de que o nome do ex-primeiro-ministro constava da lista de arguidos que tinham sido detidos por ordem do juiz de instrução Carlos Alexandre, após promoção nesse sentido do procurador Rosário Teixeira.