Sombra de Rui Rio agita corrida à Câmara do Porto

Uma agenda intensa

Também do movimento independente de Rui Moreira se jura a pés juntos que o antigo presidente da Câmara do Porto esteve ativamente no terreno a procurar apoios para o médico, suspeita que é corroborada por fontes ligadas às estruturas do PSD na cidade. Ribau Esteves, social-democrata e ainda presidente da Câmara de Aveiro, falou abertamente dessa possibilidade no seu habitual espaço de comentário no Porto Canal, dizendo que Rui Rio tinha “envolvimento ou, pelo menos, relações muito próximas” com o movimento independente de António Araújo.

De resto, Rio não foi a única pessoa do universo social-democrata a aparecer ao lado de António Araújo. José da Silva Peneda, ex-ministro do Emprego e da Segurança Social de Cavaco Silva, esteve com Araújo. António Tavares, presidente da Santa Casa da Misericórdia do Porto, há muito um colaborador próximo de Rui Rio, também participou como orador nessa primeira conferência organizada pelo movimento cívico. Luís Valente de Oliveira, que foi presidente da Assembleia Municipal de Rio para se tornar depois um dos apoiantes de primeira hora de Rui Moreira (de quem se afastaria em 2021) também foi conferencista num evento de 16 de novembro. Miguel Poiares Maduro, que não sendo um rioísta de origem também colaborou com o antigo líder social-democrata, aceitou participar na conferência organizada a 27 de novembro.

Importa dizer que não foram apenas sociais-democratas a aparecer junto de António Araújo. José Luís Carneiro, que nunca morreu de amores por Manuel Pizarro e que chegou a ambicionar ser candidato à Câmara Municipal, esteve no lançamento do movimento cívico “Porto com Porto”. Outro socialista, José Mendes, antigo secretário de Estado nos governos de António Costa, também aceitou participar de um colóquio, por exemplo. Tal como o bispo do Porto, Manuel Linda.

Ao mesmo tempo, o diretor do serviço de Oncologia do Hospital de Santo António tem estado particularmente ativo nos últimos tempos — o que reforça a suspeita dos que acreditam que está mesmo a preparar a candidatura. Ou, no limite, a ganhar margem negocial para ser integrado numa futura coligação do PSD/CDS — outra hipótese que não é excluída por quem tem estado próxim de Araújo ao longo dos últimos meses.

Além de visitas públicas ao renovado Mercado do Bolhão ou a Associação de Moradores, para lá de passeios de bicicleta pelas principais artérias da cidade, António Araújo tem feito ainda comunicados violentos contra Rui Moreira, seja pela demissão do vereador Ricardo Valente, seja pelo atraso nas obras da Metro do Porto — que, curiosamente, Rui Rio também criticou abertamente e em termos poucos simpáticos (“Não conseguiria falar da destruição da Avenida da Boavista sem dizer palavrões”, chegou a dizer o antigo líder social-democrata).

Aliás, quem conhece o universo social-democrata no Porto garante que muitos dos antigos aliados de Rui Rio têm estado a alimentar as aspirações de António Araújo. Do ponto de vista do aparelho partidário, esses apoios estão a ser protagonizados por um núcleo que hoje será minoritário mas que continua com algum peso nas estruturas concelhias e distritais do PSD/Porto, há anos a trocar de mãos e sempre animadas por lutas entre fações que não se entendem de forma nenhuma — ainda recentemente, o mesmo Pedro Duarte foi chamado para liderar a distrital do PSD/Porto para evitar mais uma luta fratricida.