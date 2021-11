Subidas nos custos, atrasos e falta de matérias-primas. O "inferno" nas empresas "tão cedo não irá passar" e vai chegar ao consumidor

É por medo dessa escassez que muitas empresas “preocupadas estão a antecipar encomendas”, o que agrava ainda mais o problema. O mesmo acontece com alguns consumidores, o que torna difícil prever quando é que a situação poderá começar a normalizar-se – “os fatores que suportam a ideia de uma melhoria no curto prazo não são muitos”, diz o ING.

“Embora possamos ter atingido um pico na aceleração do comércio mundial, a julgar pelo último barómetro da Organização Mundial do Comércio, a normalização gradual do transporte internacional vai levar meses, não dias, o que sugere que as fricções no abastecimento podem prolongar-se até uma fase adiantada do próximo ano”, acrescenta o banco holandês. Ainda esta semana o Wall Street Journal noticiava que os estrangulamentos nas cadeias de abastecimento estão a aligeirar, mas não se prevê que fiquem resolvido antes do próximo ano.

“Voltámos ao problema dos açambarcamentos”

Para já, garante Jorge Henriques, da FIPA, “não temos ainda registo de incumprimento por falta de entrega de contentores (nas exportações), apenas temos tido atrasos no fornecimento, com incumprimento de prazos apenas”. Mas esse é um risco real, dada a instabilidade do setor logístico internacional, sobretudo no transporte marítimo.

“Um contentor de 67 m2 na rota Xangai-Roterdão aumentou 659% para 11.600 euros”, diz o responsável, acrescentando que “mesmo outras rotas, importantes também para as exportações, os preços aumentaram seis a sete vezes”. E, para já, não há sinais de melhorias: “não sentimos que esteja a aliviar, o que notamos é que continua uma pressão enorme e não se vislumbra uma luz ao fundo do túnel“.

Jorge Henriques afirma, porém, que no agro-alimentar não se chegou a “uma situação que se possa dizer que possa vir a pôr em causa ruturas de abastecimento”. Mas isso só não está a acontecer, garante, “porque aumentámos o nível de stocks nas principais indústrias alimentares, com grande esforço, antecipámos em devido tempo essas encomendas”.

Essas “encomendas antecipadas” dão alguma folga, mas daí até à “escassez induzida de materiais” é um pequeno passo, sublinha Mário Jorge Machado, da ATP. Ou seja, “voltámos ao problema dos açambarcamentos“, afirma o responsável, advogando que “se todos mantivéssemos um comportamento de compras habitual a escassez era menor” mas muitas empresas estão, neste contexto, a provocar uma “corrida aos produtos, ou seja, fenómenos de escassez induzidos por este comportamento psicológico”.