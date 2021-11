Os preços estão (ou vão) subir, mas Portugal tem das inflações mais baixas da Europa

O impacto de um aumento de preços na taxa de inflação depende do peso efetivo que um produto ou serviço tem nas despesas feitas pelas famílias, uma ponderação que é atualizada todos os anos pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). E o facto das ponderações de 2021 estarem a refletir um ano atípico de 2020, o primeiro da pandemia, também ajuda a explicar as tensões inflacionistas que se vivem hoje um pouco por todo o mundo, mas também porque é que alguns países estão mais exposto do que outros, como Portugal.

“Tal como decorre dos regulamentos e recomendações neste domínio e que terão sido implementados por todos os países da União Europeia, os ponderadores do IPC/IHPC (índice de preços ao consumidor/índice harmonizado de preços ao consumidor) para 2021 foram apurados com base na despesa de consumo final das famílias em 2020, refletindo, deste modo, as alterações na estrutura de consumo decorrentes dos efeitos da pandemia, verificando-se essencialmente a redução do peso relativo dos transportes e dos restaurantes e hotéis, e o aumento do peso dos produtos alimentares e da habitação”, diz ao Observador fonte oficial do INE.

A componente energia, que inclui eletricidade, gás, combustíveis líquidos, combustíveis sólidos e lubrificantes para equipamento para transporte pessoal, tem um ponderador de cerca de 8% no IPC total relativo ao ano de 2021. Está inserida na habitação, água, eletricidade, gás e combustíveis que é a quarta categoria com maior peso na ponderação feita para este ano, tendo reforçado a sua importância no cálculo final face ao ano anterior.

No destaque divulgado no início de 2021, o INE assinalava a existência de uma “alteração significativa” das estruturas de ponderação que valorizou alimentos, bebidas não alcoólicas, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, bem como equipamentos domésticos e manutenção corrente de habitação. Estas mudanças repercutiram-se em categorias mais finas associadas ao confinamento e ao teletrabalho, como as rendas pagas pelos inquilinos, a eletricidade e o mobiliário e acessórios para o lar.

As classes de vestuário e calçado, transportes (em particular automóveis e viagens de avião), restaurantes e cafés e todos os serviços de alojamento perderam força.