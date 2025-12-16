Suíça, país de savoir-faire

Mestria artesã

Por todo o país, o artesanato mantém-se vivo em oficinas de cutelaria, design local e mercados alpinos. A Trauffer World of Experience, em Hofstetten, é um museu interativo dedicado às vacas de madeira Trauffer, onde se conhece todo o processo artesanal por detrás dos brinquedos tradicionais suíços, feitos à mão desde o século XIX e considerados um ícone do artesanato helvético. Já o Open-Air Museum Ballenberg, em Brienz, é uma viagem no tempo pela vida rural suíça, com mais de uma centena de edifícios históricos e demonstrações de ofícios tradicionais, da cerâmica à tecelagem, passando pela produção de queijo e pão em forno de lenha.