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Suíça, país de savoir-faire

Na Suíça, o talento e a tradição andam de mãos dadas. Entre relojoeiros, chocolatiers e artesãos alpinos, o país revela um savoir-faire que se pode ver, provar e até mesmo aprender.

Sabor de tradição

A Lindt Home of Chocolate, em Zurique, é um templo para os sentidos. Há uma cascata de nove metros de chocolate, exposições imersivas e uma chocolaterie onde se criam bombons com os mestres da marca. Daqui seguem-se outras (doces) paragens – como os biscoitos Laeckerli de Basileia ou o pão de centeio dos Alpes de Grimentz – que revelam o lado mais artesanal da gastronomia suíça.

Tempo Perfeito

No coração do Jura, em Le Noirmont, a Initium convida a entrar no universo da relojoaria mecânica com um workshop. Num ateliê luminoso e rodeado de pastagens, aprendem-se os segredos do movimento perfeito e é possível construir o próprio relógio suíço – um exercício de paciência e precisão que revela o verdadeiro espírito helvético.

Mestria artesã

Por todo o país, o artesanato mantém-se vivo em oficinas de cutelaria, design local e mercados alpinos. A Trauffer World of Experience, em Hofstetten, é um museu interativo dedicado às vacas de madeira Trauffer, onde se conhece todo o processo artesanal por detrás dos brinquedos tradicionais suíços, feitos à mão desde o século XIX e considerados um ícone do artesanato helvético. Já o Open-Air Museum Ballenberg, em Brienz, é uma viagem no tempo pela vida rural suíça, com mais de uma centena de edifícios históricos e demonstrações de ofícios tradicionais, da cerâmica à tecelagem, passando pela produção de queijo e pão em forno de lenha.

Lâmina precisa

Símbolo universal da engenhosidade suíça desde 1897, o canivete Victorinox pode ser personalizado numa das lojas da marca. Com precisão e elegância, personalizam-se os canivetes suíços com a gravação de iniciais ou mesmo um nome na lâmina, como uma lembrança prática e simbólica desta arte suíça.

Origem do queijo

Na região do Emmental, a experiência E-Bike and Emmental Cheese combina natureza e tradição. Num passeio de bicicleta elétrica por entre o verde das colinas, visitam-se queijarias locais, provam-se os famosos queijos de casca dura e aprende-se sobre os métodos artesanais que os tornam únicos.

Descubra mais experiências autênticas na Suíça em MySwitzerland.com/pt

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