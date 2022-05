“Tenho muita vergonha.” Entrevista ao procurador de Mikolaiv, que viu um colega ser detido por trair o país

Mas suponho que, na maioria dos casos, seja praticamente impossível descobrir quem foram os militares responsáveis pelo ataque. Isso é frustrante para os investigadores?

Nós compreendemos e aceitamos isso, não é o primeiro ano que trabalhamos nesta área. Por agora, seguimos as instruções que recebemos, portanto, inicialmente concentramo-nos no registo das provas.

O testemunho dos sobreviventes dos ataques emocionalmente mais duros

Em Kiev começou a realizar-se o primeiro julgamento de um soldado russo por crimes de guerra. Está previsto algum julgamento em Mikolaiv?

Na cidade não ocorreram julgamentos, nem houve prisioneiros. Houve noutras regiões de Mikolaiv, mas nós não possuímos essa informação.

Mas houve militares russos capturados e interrogados?

Sim, sim, não foi na cidade, mas houve no distrito. Mas não posso divulgar essas informações. Não é da minha responsabilidade.

Disse há pouco que também recolhem o depoimento das vítimas para a investigação. É emocionalmente difícil recolher esses testemunhos?

O mais difícil foi falar com vítimas de ataques em que morreram pessoas. Claro que cada ataque é mau, devido à destruição que causa, mas a morte de uma pessoa é algo completamente diferente. Nada é mais valioso do que a vida. Custou muito o ataque contra a administração regional de Mikolaiv. Toda a gente sentiu que as vítimas foram pessoas que apenas estavam trabalhar, a cumprir a sua função, e aconteceu-lhes uma coisa destas. Também houve uma situação difícil na região de Korabel, onde foi atacada uma bomba de gasolina, onde também estavam pessoas inocentes, que só foram abastecer o carro de combustível. Ocorreu um ataque e três dessas pessoas morreram. A região de Inhulsk também foi alvo de um disparo com um lançador múltiplo de rockets que acertou nas paragens de transportes públicos onde estavam pessoas na fila à espera e em mercados próximos, onde morreram nove civis; havia uma senhora de 40 anos que costumava vender produtos nesse local e morreu devido ao ataque. Portanto, sim, custa ver a morte de pessoas que não tinham qualquer tipo de relação com a vida militar, como o caso desta senhora que saiu de casa apenas para ganhar algum dinheiro e morreu vítima de um bombardeamento.

As instruções para destruir ficheiros antes de os russos chegarem

Tem alguma informação sobre o que aconteceu aos seus colegas da procuradoria de Kherson, aqui ao lado, depois da ocupação pelos russos?

De acordo com as informações que recebi, eles foram oficialmente retirados e transferidos para a procuradoria do distrito de Ivano Frankivsk. Aqueles que conseguiram sair a tempo.

Sabe se algum procurador que ficou em Kherson aceitou colaborar com a nova administração nomeada pelos russos?

Não tenho essa informação.

Os ficheiros da procuradoria de Kherson foram salvaguardados ou os russos terão acesso a essa documentação sensível?

Em situações deste género, em que é necessária uma evacuação, temos um plano para o que devemos fazer. Caso exista uma ameaça militar, nós sabemos quem deve destruir ficheiros e papelada, etc. Sobre Kherson, eu acho que foi tudo salvaguardado, porque tenho lá um procurador meu amigo e sei que retiraram tudo.

Quem é que investiga os ucranianos que estão a colaborar com os ocupantes nomeados pelos russos em Kherson?

São os Serviços de Segurança da Ucrânia. Há procuradores específicos que são responsáveis por essa supervisão.

Procurador detido por traição. “Alguns até pensaram que era eu. Foi um filme”

Como é que está a correr a investigação a suspeitos de colaborarem com os russos em Mikolaiv?

Essa é outra das nossas prioridades, juntamente com os crimes de guerra. Estamos a realizar esse trabalho, sabemos que pessoas colaboraram e, num futuro próximo, elas enfrentarão as consequências.

Um procurador aqui de Mikolaiv foi detido por passar informação aos russos. O que nos pode adiantar sobre esse caso?

Na procuradoria da cidade existem 65 procuradores… [A assessora de imprensa aproxima-se do chefe da procuradoria, em pé, e intervém: “Era o responsável da procuradoria periférica de Mykolaiev. Este processo está a ser tratado pelos Serviços de Segurança da Ucrânia, logo nós não temos qualquer relação com essa investigação.] Ou seja, eu sou responsável pela procuradoria da cidade, mas também existem as periferias da cidade. Esse homem era o coordenador da procuradoria responsável pelas periferias. Alguns até pensaram que era eu. Tive de ligar para os Serviços de Segurança da Ucrânia. Foi um filme.