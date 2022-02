Tensão entre Moscovo e Kiev. Como e onde as tropas russas se posicionam junto à fronteira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As cidades de Rostov-on-Don e Persianovskiy, a leste da Ucrânia, são os locais onde se acumulam mais soldados, veículos militares e tanques russos por metro quadrado, com mais de 10 mil tropas a postos. A sul, há ainda 40 mil homens, com base permanente na península da Crimeia — que desde 2014 é território ocupado pela Rússia. E a norte da Ucrânia, apesar de o reforço se ficar por contingentes de cerca de cinco mil soldados, há concentrações em Yelnya, Klintsky e Pogorovo. Já para não falar dos milhares em trânsito pela Bielorrússia, onde a Rússia continua a fazer exercícios militares com regularidade.

É assim que se explica que a fronteira da Rússia com a Ucrânia esteja rodeada de tropas que, segundo as estimativas dos governos norte-americano e ucraniano, podem ser já mais de 130 mil. As estimativas, porém, são reforçadas pelas imagens de satélite e análises feitas por empresas especializadas, como a Jansen, a Maxar Technologies e a Rochan Consulting. E reforçadas pela avaliação do olho treinado de especialistas como os do Institute for the Study of War, que compilam dados detalhados sobre o tipo de batalhões, brigadas e divisões que se movem ao longo da fronteira e para onde.

Foi com base nestas análises, bem como nas estimativas de alguns órgãos de comunicação social internacionais, que o Observador fez este levantamento e representação gráfica da atual presença dos militares russos ao longo da fronteira. O objetivo é compreender melhor como se está a posicionar o exército russo, que tem aumentado a sua presença na região de forma regular desde abril do ano passado, com particular reforço desde o final de 2021 até agora.

Os dados flutuam, já que muitas destas unidades militares têm estado em movimento ao longo dos últimos meses, mas é possível apontar os locais onde a concentração de tropas tem sido maior. Agora, em fevereiro, este é o retrato possível.