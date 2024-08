Tim Walz, o governador "terra a terra" que Kamala Harris escolheu como número dois para conquistar votos na muralha azul

“Estes tipos são esquisitos.” O governador do Minnesota, Tim Walz, provavelmente não esperava o efeito que se gerou quando usou estas palavras para descrever o duo republicano Trump-Vance, que concorre à Casa Branca. Não foi sequer a primeira vez que os criticou nestes termos, mas o que é certo é que colou. O vídeo, em que aparecia a discursar de t-shirt e boné, tornou-se viral nas redes sociais, catapultou-o ao longo das últimas semanas e transformou-se num ângulo da campanha de Kamala Harris e dos democratas. O mesmo governador foi confirmado esta terça-feira por Harris como parceiro na corrida às presidenciais de 5 de novembro.

A escolha de um vice-presidente era a peça que faltava na candidatura de Kamala Harris, que já é oficialmente candidata democrata à Casa Branca. Na corrida, estavam vários nomes, desde o senador do Arizona Mike Kelly ao secretário dos Transportes Pete Buttigieg. Nas últimas 24 horas, noticiou a Reuters, a escolha de Harris parecia reduzir-se a duas figuras: Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, um estado chave nestas eleições; e Tim Walz, um professor do Minnesota a cumprir o segundo mandato à frente do estado. A escolha recaiu sobre Walz, que até há pouco tempo não constava sequer da lista dos nomes mais apontados para vice e é relativamente pouco conhecido fora do Minnesota.

When I called @Tim_Walz this morning to ask him to join our campaign, I shared my deep level of respect for him and the work we've done together.

We're going to unify this country and we're going to win.

Let's go get this done. pic.twitter.com/EcqZ497lyk

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024