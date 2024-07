Traquinice do Canalha na Comporta, um JNcQUOI à alentejana e ÀCosta de pé na areia: 8 novos restaurantes no litoral alentejano e algarvio

E já que se come bem no Alentejo, aqui não é exceção. Ao som de uma Jukebox Vintage da Marshall, somos convidados a escolher onde explorar o menu: ao balcão, na esplanada, no terraço aberto ou na sala principal? A última será, com uma típica cesta alentejana recheada de pão com chouriço já sentada à nossa espera. Ao contrário dos restantes restaurantes do grupo Amorim Luxury, no Deli Comporta o dia começa com um pequeno-almoço, servido à carta, entre as 9h00 e as 12h00. Depois, ao longo da jornada, há uma carta de petiscos e pratos leves, com os ovos mexidos com amêijoa e caviar (37€), a tortilha de batata com gamba de cristal (37€) e o tradicional — mas com sabor a mar — gaspacho com carne de sapateira (15€). Nos principais, há tamboril barriga preta pil-pil (38€), bochechas de porco preto com puré de trufa (37€) e alguns dos mais emblemáticos do JNcQUOI, como o Hambúrguer JNcQUOI (23€) ou o Bife com Morilles à La Crème (42€). Por fim, é na esplanada da entrada que nos lambuzamos com as sobremesas, que, doces e frescas, se fazem chegar uma a uma: a mousse de chocolate com mascarpone e crumble (12€), o leite creme com fruta fresca e gelado de avelã (11€) e a tarte de chocolate amargo e alfarroba (11€) que, conta-nos o chef, tem bolacha Oreo como base.