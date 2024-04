Trinta anos depois, o genocídio no Ruanda ainda é "explorado" para "desviar as críticas" feitas ao regime

O genocídio que ocupa um “lugar importante” na memória dos ruandeses, incluindo os tribunais gacaca

A maneira solene como o Ruanda vai assinalar os 30 anos do genocídio mostra que o evento ainda ocupa um grande espaço na memória coletiva dos habitantes do país. Em declarações ao Observador, Hollie Nyseth Nzitatira, professora universitária no departamento do Sociologia da Universidade de Ohio, entrevistou várias pessoas que viveram o genocídio de perto. “Nas minhas entrevistas, as pessoas usavam o genocídio como uma forma de marcar o tempo — distinguem o que ocorre antes ou depois do genocídio.”

Ainda presente na memória dos ruandeses estão os tribunais gacaca. Devido ao elevado número de pessoas que participaram no genocídio (nem que seja indiretamente), a Justiça do Ruanda tinha inúmeras dificuldades em lidar com todas as acusações. Ainda que o Tribunal Internacional para o Ruanda tenha julgado os principais perpetradores e orquestradores do extermínio, isso estava longe de ser suficiente. Deste modo, em 2002, o país apostou numa espécie de justiça comunitária — em que os réus eram julgados ou perdoados por sobreviventes ou testemunhas.

“O governo ruandês instituiu os tribunais gacaca com o objetivo de reconciliar os ruandeses, acelerar os julgamentos dos suspeitos de genocídio e combater uma cultura de impunidade, estabelecendo a verdade sobre o genocídio”, esclarece Hollie Nyseth Nzitatira, que caracteriza esses “objetivos” como “ambiciosos”. Relata ainda as “dificuldades” que muitos que fizeram parte desta força de justiça sentiam. “Estavam à frente de alguém a quem fizeram mal e estavam a pedir perdão. Muitos que serviram enquanto juízes ou testemunhas acreditavam que era impossível viver ao lado de alguém que matou o seu filho ou irmã.”