No início de novembro de 1922, a equipa que trabalhava no Vale dos Reis com o arqueólogo Howard Carter pôs a descoberto o primeiro de um lanço de 16 degraus de pedra que levava a uma porta bloqueada coberta de gesso e carimbada com selos ovais, que incluíam o da necrópole. Após vários dias de trabalho, a escadaria foi finalmente esvaziada e a porta desimpedida, revelando o nome de Tutankamon, estampado no gesso posto a descoberto. Atrás dessa porta, havia uma outra, bloqueada, engessada e selada. Com “mãos trémulas”, Carter fez uma pequena abertura no canto superior esquerdo. O ar quente “fazia a candeia tremeluzir”, mas quando se acostumou à luz fraca, foi-se apercebendo dos pormenores da sala e dos estranhos animais, estátuas e ouro que a enchiam. “Em toda a parte reluzia o ouro”, relatou o arqueólogo. Carnavon, o rico lorde inglês que patrocinou a escavação no Vale dos Reis, estava junto a Carter. Perguntou-lhe se conseguia ver alguma coisa. “Sim, coisas maravilhosas.”

A frase ficou famosa. No interior do túmulo do faraó esquecido, havia tesouros extraordinários, que Carter nem nos seus melhores sonhos tinha conseguido imaginar. Até Tutankamon, nunca tinha sido descoberto um túmulo egípcio praticamente intocado. A grande maioria dos túmulos descobertos até então tinham sido roubados por ladrões ainda na Antiguidade. Os objetos funerários de Tutankamon não eram só extraordinários, eram uma oportunidade para os arqueólogos aprenderam um pouco mais sobre a época dinástica e sobre o que aconteceu após a morte de Akhenaton, o famoso rei herético que desprezou o vasto panteão egípcio para que pudesse prestar culto a um único deus, o disco solar conhecido por Aton. As ligações entre Tutankamon e Akhenaton permanecem pouco claras, mas é muito provável que o faraó descoberto há 100 anos por Howard Carter pertencesse à família real de Amarna.

A fama da descoberta do túmulo de Tutankamon fez com a morte do rei se sobrepusesse à sua vida. “Quando nos focamos no seu túmulo e objetos fúnebres, corremos o perigo de nos esquecermos que Tutankamon governou o Egito durante dez anos”, disse a egiptóloga e professora universitária britânica Joyce Tyldesley, autora vários livros sobre o Antigo Egito, numa entrevista concedida por email ao Observador. No seu mais recente livro, Tutankamon — Faraó, Ícone, Enigma, publicado em Portugal no final de outubro, Tyldesley decidiu mudar o foco” da sua pesquisa e “olhar para a vida de Tutankamon e também para a sua morte e para o que aconteceu depois”, abordado as principais questões relacionadas com a descoberta do túmulo do faraó e as poucas certezas que existem em relação ao reinado de uma figura que, 100 anos depois da sua descoberta no Vale dos Reis, continua a fascinar especialistas e curiosos no mundo inteiro.

