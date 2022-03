Uber aumenta preços a partir de 11 de março "para atrair mais motoristas e parceiros"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Uber Portugal prepara-se para aumentar os preços das viagens, para já, apenas na área metropolitana de Lisboa, a partir da próxima sexta-feira, dia 11 de março. No caso da UberX (a modalidade low-cost da plataforma) é na tarifa mínima que o aumento será mais significativo: de 2,50 euros, passará para 3,25 euros. As alterações são justificadas pela empresa com o “aumento da procura” que acompanhou o progressivo desconfinamento dos últimos meses e a necessidade de atrair mais motoristas e parceiros.

Numa entrevista ao Observador conduzida antes do início da invasão russa à Ucrânia e de o preço dos combustíveis ter disparado, Manuel Pina, diretor da Uber em Portugal para o negócio TVDE (que inclui os motoristas, mas não os estafetas), fala sobre a proposta de diretiva da Comissão Europeia, apresentada em dezembro, para combater o falso trabalho independente nas plataformas digitais — e que pode pressupor o reconhecimento de um vínculo entre a plataforma e o motorista ou estafeta. Segundo o responsável da Uber, a proposta pode trazer consequências tais à empresa que esta chegue ao ponto de ver a sua atividade “claramente comprometida”. E mais: admite que, se avançarem, as medidas podem também ter reflexos nos preços praticados.

Essa é, de facto, uma das preocupações da Comissão Europeia: que as plataformas façam refletir nos utilizadores o aumento dos custos laborais que o reconhecimento de vínculos de trabalho dependente poderia trazer. Manuel Pina sublinha, no entanto, que não é possível prever com certezas quais serão os impactos sem se conhecerem as alterações concretas (a proposta de diretiva ainda tem de ser aprovada e, depois, transposta para a legislação de cada país).

Mas o diretor da Uber tem uma garantia: se a plataforma for obrigada a reconhecer os motoristas como seus trabalhadores “a atividade de TVDE que nós conhecemos hoje e que inegavelmente tem trazido valor desde que apareceu, em particular em Portugal, seria claramente comprometida porque as condições passavam a ser muito diferentes“.

Quer isto dizer que a Uber poderia deixar de ser rentável na UE, acabando por sair? O responsável da empresa em Portugal não responde diretamente. Os efeitos, argumenta, seriam na experiência dos utilizadores — tempos de espera, qualidade do serviço —, mas também nas condições dos parceiros e motoristas. É que, acredita, o reconhecimento de vínculos de trabalho dependente retiraria incentivo a milhares de trabalhadores que privilegiam a flexibilidade. “Achamos que os motoristas não devem ser obrigados a escolher entre flexibilidade ou mais proteções porque achamos que as duas coisas podem ser complementares“, defende.

A pandemia teve um forte impacto no vosso negócio, desde logo no número de motoristas. Houve muitas desistências de motoristas, que podem ter deixado de ver nas plataformas, durante a pandemia, um negócio que lhes compensasse?

Sentimos que, sobretudo durante o ano de 2020 e talvez princípio de 2021, existiram muitas empresas e motoristas que pararam a sua atividade TVDE. No entanto, a natureza da atividade TVDE, através das plataformas, é permitir que os motoristas conduzam quando querem. O que nós estamos a ver é que muitos destes motoristas ou destas empresas, que na altura interromperam a sua atividade para não pagarem, por exemplo, as rendas durante o pico de pandemia, estão agora a regressar. É verdade que fomos bastante afetados, é público que o setor TVDE, em particular a Uber, durante o pico da pandemia, perdeu quase 80% do seu volume de negócio, no princípio de 2020. Mas, felizmente, 2021 foi um ano de recuperação e, apesar de em janeiro 2022 termos sentido também um impacto da Ómicron e das restrições de mobilidade, finalmente começamos a ver alguns sinais otimistas. Sobretudo, com as novas restrições que estão a ser levantadas, por exemplo, no que diz respeito ao aeroporto. Também temos alguns sinais de que outros países da União Europeia estão a levantar as suas restrições. Estamos finalmente otimistas de que 2022 vai ser o último ano de recuperação e 2023 já um ano de crescimento outra vez.

Essa quebra de 80% foi em Portugal?

Foi no setor de mobilidade no mundo inteiro e Portugal acompanhou.

Quantos motoristas é que perderam com a pandemia?

Mais uma vez, é muito difícil encontrar um número concreto porque muitos não são considerados motoristas perdidos, estamos a falar de pessoas que interromperam a sua atividade, dedicaram-se a outra coisa e agora estão a voltar. É muito difícil. O que posso dizer é que existem cerca de 35 mil motoristas registados no IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes]. A Uber concentra grande parte deste número porque a maior parte dos motoristas que faz a formação do TVDE e que se regista no IMT, depois, acaba também por se registar na plataforma Uber.

O número de motoristas está a níveis próximos do pré-pandemia ou ainda muito longe?

Não estamos muito longe, mas não estamos no nível que estávamos. O ajuste entre a procura e a oferta é sempre feito em tempos diferentes. A procura ajusta-se muito rapidamente porque basta que as pessoas voltem a ir para o trabalho, a ir levar os filhos à escola, a ir jantar fora ou até sair à noite e a única coisa que é preciso é que com um telefone carreguem na aplicação para fazer um pedido de viagem. No caso dos parceiros e dos motoristas já não é tanto assim porque novos parceiros têm que abrir atividade, obter a licença de operador de TVDE, obter veículos, têm que contratar motoristas. E no caso dos parceiros atuais é a mesma coisa, já não é tão fácil o processo, ou pelo menos não é tão rápido o ajustamento entre a procura e oferta. Existem sinais animadores já que, em 2022, muitos parceiros que interromperam atividade estão a começar a ver sinais para voltarem. E esperemos nós que novos parceiros, sobretudo parceiros empenhados no futuro da mobilidade, na sustentabilidade, cheguem também.

Mas a procura dos clientes ainda está muito superior à oferta, ainda há esse desajuste? Isso tem levado à ativação da tarifa dinâmica, que pode aumentar muito o preço aos viajantes? Como é que estão os preços?

Uma das coisas que o TVDE trouxe, em particular a Uber quando começou em 2014, é a ideia de que esse ajustamento ou, muitas vezes, o desajustamento — por exemplo, na tarifa dinâmica — acontece em tempo real. Existem obviamente situações, e já existiam antes da pandemia, em que a procura é muito superior à oferta. Isso faz, entre outras coisas, disparar a tarifa dinâmica. E os fatores que contribuem para isso são, muitas vezes, o desajuste que existe entre a oferta e procura, que pode ser conjuntural, por exemplo, fruto da pandemia, e de muitas empresas interromperem a sua atividade. Pode ser também espontâneo, no final de um jogo de futebol. Ou seja, a tarifa dinâmica serve para equilibrar a procura e a oferta de maneira a que os utilizadores que estejam dispostos a pagar por isso tenham um veículo disponível quando mais precisam e os motoristas e parceiros que estão online maximizam o seu rendimento. Sabemos que, entre 2017 e 2019, antes da pandemia, conseguimos acrescentar 7.000 postos de trabalho no setor da mobilidade, não apenas no TVDE, mas também no táxi. O volume de faturação do setor da mobilidade aumentou acima de 80%. O volume das receitas fiscais aumentou acima dos 40%. Ou seja, não é só o TVDE que veio somar. Veio criar uma relação sinérgica no setor da mobilidade e de transportes de passageiros e veículos ligeiros que afetou também os atores que já cá estavam, neste caso, os táxis.