2 de março de 2022. Uma semana depois de Vladimir Putin ter ordenado às suas tropas que invadissem todo o território da Ucrânia, chegava a primeira grande vitória: a tomada de Kherson. Parecia ser o início de uma guerra que o Kremlin perspetivava como fácil e esta conquista simbolizava-o, uma vez que a cidade de 250 mil habitantes estava fora das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk — em que uma guerra civil irrompera oito anos antes. Desde então, a região tem sido governada por uma administração pró-russa e foi mesmo marcado um referendo para a anexação na Federação Russa, mas este nunca chegou a ser realizado.

Até o final do mês passado, a Ucrânia parecia mais focada em conter os avanços russos na região de Donbass, mas agora mudou a estratégia e anunciou mesmo uma contra-ofensiva em Kherson (no flanco sul), almejando retomar o seu controlo. Inicialmente envolta em grande secretismo, a operação corria de feição às tropas leais a Kiev, registando-se algumas vitórias em territórios nos arredores da cidade. Mas nada fazia prever que se trataria, afinal, de um golpe de contra-informação para desencadear outra operação ofensiva noutro local: Kharkiv, no norte.

Com estas operações, a Ucrânia demonstrou, pela primeira desde o início da guerra, que também conseguia adotar postura de contra-ataque com sucesso, isto numa altura em que algumas debilidades das tropas de Moscovo começam a ficar a nu. Os últimos dias têm trazido “boas notícias”, considera Peter Dickinson, analista do think tank Atlantic Center e editor da revista UkraineAlert. “O desempenho nos últimos dias é extremamente positivo e encorajador”, disse ao Observador a partir de Kiev.

Ukrainian forces entered the key Russian military stronghold of Izium on Saturday, continuing their rapid advance across the northeast and igniting a dramatic new phase in the war.

"Izium was liberated today," the city’s mayor said in an interview. https://t.co/zJLzsTagez pic.twitter.com/il1xXXPG46

— The New York Times (@nytimes) September 10, 2022