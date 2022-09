A Ucrânia fez bandeira de uma ofensiva musculada no sul do país para, afinal, conseguir vencer os militares russos em Kharkiv. A contraofensiva silenciosa resultou de uma estratégia ucraniana, ao difundir informações falsas ao longo de vários dias — e que foram mesmo difundidas pelos órgãos de comunicação social em todo o mundo — enquanto orquestrava um plano e o punha em prática para surpreender os militares russos no ponto oposto da região. A informação é avançada pelo The Guardian que cita fontes das forças especiais da Ucrânia. Com a surpresa, as forças ucranianas conseguiram recuperar mais de um terço da região ocupada em Kharkiv em apenas três dias.

O próprio ministério da Defesa russo já confirmou que saiu de algumas zonas de Kharkiv, embora alegue que se trata apenas de um “reagrupar” dos militares russos. Poderá este golpe estratégico da Ucrânia ser uma peça chave para o fim da invasão russa?

