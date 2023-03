Kaigi

Rua Eugénio de Castro, 226. Tel.: 93 841 0124. Terça a sábado, das 19h00 às 00h00.

O Kaigi, novo restaurante do Grupo Euskalduna, em soft opening desde meados de fevereiro, abriu com o objetivo de fundir as gastronomias portuguesa e japonesa com simplicidade e conforto. Não só no que é servido, como no ambiente. O balcão omakase, com capacidade para 16 lugares, é o elemento central do espaço, aproximando os dois países também na forma de comer. Nuno Brás, chef que acompanha Vasco Coelho Santos desde o início, é o responsável pelo projeto e o anfitrião de serviço. Destacam-se o tártaro de atum com nori e ponzu, a omelete japonesa com gamba rosa e cebolinho, a grãozada de bacalhau, servida com pão da Ogi, a espetada de salmão e miso, o sushi e o sashimi, muito frescos, e a sobremesa que combina mochi, pera, queijo S. Jorge e noz.

