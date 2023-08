“Estamos ótimos. Isto não é nada a comparar com Madrid”. Valdir Semedo segura a bandeira de Cabo Verde junto à grade que delimita a zona destinada aos peregrinos no Campo da Graça, vulgo Parque Tejo, com um sorriso no rosto. O calor que ainda se faz sentir ao fim da tarde junto ao rio não incomoda o jovem peregrino, que na Jornada Mundial da Juventude de Madrid, em 2011, passou o cabo das tormentas. “Eram 45 graus de dia e houve uma enorme tempestade à noite”. Foi uma experiência radical a comparar com Lisboa. “Aqui estamos bem”.

A poucas horas da chegada do Papa Francisco ao recinto que alberga o famoso altar-palco que tanta discórdia gerou há alguns meses, onde vai presidir à Vigília, os peregrinos aguentam o tempo como podem. Valdir caminhou durante uma hora e meia desde Sacavém até ao Parque Tejo e só por ter a credencial de voluntário é que conseguiu chegar à primeira fila do recinto quase ao final da tarde. Aos altifalantes, a organização garante que há quase um milhão de jovens, e não só, no Campo da Graça. Vêm preparados para passar a noite, munidos de sacos-cama, tendas improvisadas e chapéus de chuva que hoje servem para tapar o sol.

Dristhar Canchi Condori veio do Peru e também está na fila da frente graças ao salvo-conduto dos voluntários. O turno na equipa de segurança terminou às 16h, e as horas seguintes foram de espera. “É a fé que nos faz aguentar, porque o calor é insuportável. Foi muito difícil chegar do metro até aqui, foi uma caminhada de quase 40 minutos ao sol e quase sem vento. Mas houve quem tenha caminhado muito mais e que tenha demorado horas a chegar aqui, e isso também é um sinal de fé”, acredita.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.