"Um hacker que peça um resgate em bitcoin é parvo". Entrevista ao presidente da Criptoloja

Há quem diga que a bitcoin é “o ouro digital, o ouro do século XXI”. Mas, para Pedro Borges, “o ouro é que é a bitcoin analógica”. Pedro Borges é presidente da Criptoloja, uma das duas empresas que foram as primeiras a serem licenciadas pelo Banco de Portugal para a negociação de criptoativos, e fala da bitcoin como “a mais perfeita reserva de valor que alguma vez esteve à disposição do Homem“.

Na sua opinião, nunca servirá para pequenas transações no dia a dia (e no mundo real), substituindo as moedas tradicionais. Mas, sobretudo, a bitcoin não serve, defende, para que oligarcas russos fujam a sanções europeias nem serve para que piratas informáticos vejam resgates pagos em bitcoin – simplesmente porque, sublinha, a bitcoin é tudo menos anónima, é menos anónima até que o dinheiro tradicional.

Em entrevista ao Observador, o líder da empresa que já acumulou quase quatro mil clientes em menos de um ano – muito acima do que era previsto no cenário mais otimista do business plan – defende que as empresas deste setor têm obrigação de contribuir para a literacia das pessoas em relação ao mundo das criptomoedas, ensinando sobre as potencialidades mas, também, sobre os riscos. E, aí, “os youtubers desta vida não ajudam…“.

“Quando alguém compra uma bitcoin connosco, compra mesmo uma bitcoin”

O que faz a Criptoloja?

A Criptoloja é uma corretora mas, ao contrário das corretoras tradicionais, o que faz é intermediação de criptomoedas. Ou seja, trocar euros por criptomoedas, criptomoedas por euros e criptomoedas por outras criptomoedas. Temos licença do Banco de Portugal para fazer isso e, embora seja sempre possível no futuro vir a alargar um pouco o escopo da licença – nomeadamente para fazer custódia, por exemplo – o essencial do negócio é esse.

Na prática, como funciona?

De forma simples: o cliente abre conta, dá-nos a ordem para comprar esta ou aquela criptomoeda, envia-nos euros, que alocamos à conta, executa-se a ordem e, a partir daí, o cliente decide se quer manter a criptomoeda na Criptoloja – em rigor, num custodiante terceiro que nós utilizamos – ou transferir, como aliás é recomendável, para uma carteira sobre a qual tenha 100% do controlo. Essa é a boa prática, até porque essa é uma das revoluções trazidas pelas criptomoedas: ter o controlo total sobre os nossos ativos.

Em que é que recorrer à Criptoloja é diferente de usar os serviços que nos últimos anos têm sido mais populares em Portugal, como a Binance, a Coinbase ou mesmo apps financeiras como o Revolut?

Antes de mais, a Criptoloja é uma empresa portuguesa, nós falamos português, temos um apoio ao cliente em português e a identificação cultural com o mercado é sempre uma vantagem – seja em criptomoedas, seja onde for. Além disso, muitas pessoas que investiram em criptomoedas já tiveram uma experiência de o banco recusar transferir para uma bolsa de criptomoedas, ou recusar receber o dinheiro vindo de bolsas de criptomoedas… Obviamente que connosco, sendo nós regulados, isso é um problema que não se põe. Nenhum banco cá em Portugal já nos vedou transferências, essa facilidade e este descanso com o fluxo das transferências são uma das principais vantagens.

E, no vosso caso, quem compra uma criptomoeda está realmente a comprar uma criptomoeda, certo? Ou seja, fica-se mesmo com a chave digital, não apenas uma indicação numa app de que temos esta ou aquela moeda, sem realmente ter acesso à moeda, como acontece com a Revolut, por exemplo.

Sim, a maior parte dessas apps o que vendem são, na verdade, produtos financeiros associados a criptomoedas, são réplicas. Nós não, quando compramos uma bitcoin é realmente uma bitcoin, não é um produto financeiro que acompanha a variação da bitcoin. Compra-se mesmo uma bitcoin, uma das 19 milhões que estão disponíveis atualmente [o máximo que algum dia atingirá é 21 milhões, pela conceção da criptomoeda].

Quantos clientes já têm?

Neste momento estamos muito próximos dos quatro mil clientes, que é um número absolutamente arrasador, de todo inesperado – nem nas melhores projeções do plano de negócio estávamos à espera de ter tantos clientes nesta altura.

E que perfil têm esses clientes?

A faixa etária predominante situa-se entre os 30 e os 50 anos, mas temos clientes de todas as faixas etárias, até 65 para cima. Temos muitos clientes que, mal fazem 18 anos, abrem logo conta. Aliás, se fosse possível abrir contas a pessoas abaixo de 18 anos seguramente teríamos bastantes clientes nessa faixa etária.

Que montantes é que investem, em média?

Temos clientes que investem montantes altos, outros mais baixos. Nesta altura temos um depósito médio por cliente um pouco acima dos 2.000 euros, o que é um número bastante interessante – temos clientes que depositam várias dezenas de milhares de euros. O montante mínimo para abrir conta é 250 euros.

Como nasceu a Criptoloja, uma das duas primeiras empresas licenciadas pelo BdP ↓ Mostrar ↑ Esconder A Criptoloja, enquanto empresa, foi criada em 2020, depois de cinco anos em que Pedro Borges viveu em São Paulo. Depois de lançar a empresa e quando estava prestes a iniciar a atividade, foi transposta a diretiva europeia que apanha na regulação as criptomoedas e que colocou a atividade debaixo da alçada do Banco de Portugal. Uma lei que foi aprovada sem período transitório, apesar de o empresário ter contactado o parlamento avisando que já existiam empresas no setor e que sem período transitório poderiam ficar em situação ilegal no próprio dia em que a lei fosse aprovada. Não tendo obtido resposta, a operação foi suspensa e iniciou-se o processo de pedir o licenciamento do Banco de Portuga. A licença chegou nove meses depois, a 15 de junho de 2021. A Criptoloja, que recebeu a licença ao mesmo tempo que a Mind the Coin, foi entretanto comprada pelos brasileiros da 2TM (que obteve financiamento do fundo japonês Softbank).

Depósitos suspeitos? “Já tivemos vários, sim, que foram reportados”

E qual é a vossa perceção sobre a intenção que tem quem investe? São pessoas que estão a investir numa ótica de curto prazo, de longo prazo…?

É investimento de longo prazo, pelo menos de médio prazo, até pelas características da nossa plataforma, que não está vocacionada – longe disso – para aquele investidor que compra e vende diariamente. Nós funcionamos numa lógica de conversão e não naquela lógica mais pura de bolsa, aproveitando as pequenas variações no preço.

Nos termos da regulação do supervisor, vocês têm de ter práticas de compliance apertadas, designadamente as práticas de know your customer. Vocês conhecem os vossos clientes?

Conhecemos todos os nossos clientes, logo na abertura de conta e conhecemos cada movimento que é feito dentro da Criptoloja, tudo passa pelo compliance. Quando o cliente abre conta, com base nas informações que nos presta e as evidências que oferece, estabelecem-se determinados limites… E, sempre que há um depósito numa criptomoeda, por exemplo a bitcoin, temos sistemas para ver aquele endereço e perceber onde é que aquela bitcoin andou e se passou na dark web ou se participou em alguma fraude.

E já tiveram alguma situação mais suspeita?

Já tivemos várias, sim. E, aí, seguimos o que manda a regulação. Reportamos o que temos a reportar.

“Bitcoin é 100% rastreável. Um hacker pedir resgate em bitcoin é parvo”

Falou na dark web, ainda se fala muito da bitcoin e das criptomoedas como ativos que servem para financiar atividades ilegais. O que é alimentado, em parte, por notícias que dizem que este ou aquele crime cibernético exige, por exemplo, que seja pago um resgate em bitcoins, talvez por haver uma perceção de anonimato.

Essa perceção é real, embora seja errada porque uma das características do blockchain é exatamente ser 100% transparente e 100% rastreável. Usando o exemplo de uma conta bancária, é como se toda a gente pudesse ir ver que montantes e que movimentos é que um determinado IBAN tem. No caso do IBAN, só o banco ou outras entidades é que podem ir ver os movimentos, no caso do blockchain qualquer pessoa com uma ligação à internet pode ir ver quanto é que tem um determinado endereço, de onde é que aquelas bitcoins vieram, para onde foram.

Então porque é que alguns hackers querem ser pagos em criptomoedas?

Isso aconteceu no passado, mas é uma parvoíce. Entidades com o FBI, a Interpol, têm milhões de endereços que estão em vigilância permanente. Houve casos de hackers que deram endereços de bitcoin [para ser feita uma transferência de um resgate] e esses endereços ainda hoje estão a ser monitorizados, sob vigilância. Se alguém tentar mexer naquilo… obviamente pode ir tentando passar de um endereço para outro mas se algum dia tentar utilizar aquilo no mundo real, ou passar nalguma ponte do mundo do blockchain para o mundo real será imediatamente detetado. É diferente do dinheiro tradicional, onde se pode ir atrás do dinheiro e, depois, chegar a determinadas jurisdições e perde-se-lhe o rasto. No caso do blockchain é impossível. Alguém pedir um resgate e dar um endereço de bitcoin é parvo, à falta de melhor palavra. Está em desuso a narrativa de que a bitcoin é um instrumento anónimo, usado para lavar dinheiro de droga, etc.