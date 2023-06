Em pleno torneio Roland Garros, depois de vencer uma partida, no último dia de maio, o tenista sérvio Novak Djokovic escreveu, numa das câmaras de televisão que cobriam o evento, a seguinte mensagem: “O Kosovo é o coração da Sérvia. Parem com a violência.” A inscrição não passou despercebida, criando um imbróglio diplomático. A ministra do Desporto francesa, Amélie Oudéa-Castéra, classificou o episódio como “inapropriado” e o comité olímpico kosovar pediu a abertura de um processo.

Na origem deste gesto de Djokovic está a tensão que se vive no Kosovo, um Estado com uma maioria de etnia albanesa que não é reconhecido de forma plena pela comunidade internacional. Enquanto a maior parte dos países do Ocidente — incluindo Portugal e os Estados Unidos — já reconheceram a sua independência, declarada em 2008, outros — como a China e a Rússia — ainda não o fizeram.

Ora, com um pai oriundo daquele região e que se identifica com a minoria sérvia, Novak Djokovic tem defendido as reivindicações daquela população. “É o mínimo que podia fazer. Senti a responsabilidade enquanto figura pública. Muitas pessoas não concordam, mas é o que penso”, justificou o tenista numa conferência de imprensa, garantindo que não vai comentar mais o assunto durante o torneio de ténis. Contudo, no terreno, a situação está longe de estar resolvida.

