Miguel Real era ainda um estudante quando saiu a primeira edição de Memorial do Convento, em 1982. Apesar de ser na altura “muito novo”, lembra-se bem do choque com que o quarto romance de José Saramago foi recebido por todos, sobretudo pelos críticos, que “ficaram completamente boquiabertos com aquele estilo que começaram logo a chamar de ‘saramaguiano’. Em Portugal, nunca se tinha visto nada assim — “a soberania da vírgula em vez do ponto final, os contorcionismos sintáticos do Barroco”, inspirados pelas leituras de Padre António Vieira. “Houve logo uma paixão por este autor”, confessou o escritor e ensaísta ao Observador. Uma paixão que perdura até hoje e que o levou a escrever, juntamente com a dramaturga e encenadora Filomena Oliveira, uma biografia do único Prémio Nobel da Literatura português.

As 7 Vidas de José Saramago percorre os vários momentos da vida do escritor nascido há 100 anos, mas é focado na parte estética e literária e política da sua existência. “São as duas facetas mais vibrantes de Saramago”, destacou Miguel Real, explicando que se tentou conjugar aquilo que ele e Filomena Oliveira pensam acerca do autor “do ponto de vista político, literário, estético de uma geral, da crónica ao romance”. “Tentámos estudar a vida dele nas suas diversas facetas, desde que nasceu até que morreu.” Para isso, recorreram ao espólio da Fundação José Saramago, cujo o acesso lhes foi concedido pela presidente, Pilar Del Río, viúva de Saramago, que consultaram antes de escrever a biografia, publicada este mês de setembro pela Companhia das Letras. “Pedimos autorização à Pilar para a escrever. Não íamos escrever uma coisa de que não gostasse. Ela disse que tínhamos o espólio à nossa disposição e que depois logo se via quando [a biografia saísse]. Penso que ela gostou. Não estará de acordo com tudo. Ninguém está de acordo com tudo numa biografia”, disse Miguel Real.

Os trabalhos de consulta na Fundação José Saramago levaram três meses; a composição da biografia dois anos, que “têm atrás de si uma ou duas décadas de contacto com os romances, com a análise dos mesmos por parte do Miguel Real e, no meu caso concreto, com o trabalho teatral, com a adaptação da obra”, esclareceu Filomena Oliveira em entrevista ao Observador. Um trabalho que tem por base “o gosto literário e estético” de longa data pelo trabalho literário de Saramago. “No fundo, é uma descoberta do Saramago dos romances, da literatura, para a sua própria vida. Consultámos muitos pormenores nos textos do próprio e conseguimos descobrir a sua vida em algumas das suas personagens”, afirmou a encenadora, que levou à cena adaptações de Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis.

