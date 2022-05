Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante mais de 300 anos, pensou-se que o original de Clavis Prophetarum, um texto em latim de Padre António Vieira, se tinha perdido. Conheciam-se várias cópias, uma delas produzidas pouco tempo após a morte do jesuíta português, no Brasil, mas nada que apontasse para a existência do original. Até que, no verão de 2019, a investigadora Ana Valdez deparou-se com um manuscrito que, ao que tudo indicava, seria a primeira versão do texto apocalíptico de Vieira. O documento está há várias décadas no arquivo histórico da Universidade Gregoriana, em Roma, mas tinha sido descartado como uma cópia de má qualidade. De tal forma, que poucas vezes tinha sido levado para a sala de leitura. A investigadora e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que sempre tinha ouvido dizer que o original da Clavis se tinha perdido, duvidou das suas próprias certezas. Como é que um manuscrito que todos diziam que não existia, afinal, existia? De regresso a Lisboa, expôs o caso ao também investigador Arnaldo do Espírito Santo, professor catedrático emérito na mesma faculdade e especialista em Padre António Vieira. O professor achou o caso estranho. “O melhor é lá irmos.” E foram.

Assim começou uma grande aventura que dura há mais de dois anos e que envolve atualmente outros especialistas em Itália, que têm trabalhado conjuntamente com os investigadores da Faculdade de Letras de Lisboa na análise do manuscrito 1165/1, da Pontifícia Universidade Gregoriana, que se confirmou ser de facto o original da Clavis Prophetarum. Considerado a grande obra do autor português, trata-se de um texto de interpretação dos livros de David e do Apocalipse, da Bíblia, que ocupou vários anos da vida de Vieira. O documento não tem apenas importância por ser o original. Permite conhecer pela primeira vez o texto completo e até a sua primeira versão, escondida atrás de folhas coladas. “Durante décadas trabalhámos com a assunção de que só tínhamos cópias”, disse Ana Valdez, historiadora especializada em literatura apocalíptica, em entrevista ao Observador. “Conhecia-se o texto, mas não na íntegra. A organização às vezes é diferente, o conteúdo também. Depende da cópia.”

