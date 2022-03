Uma hora com um general ucraniano a 800 metros do inimigo: “Os russos, coitaditos, nem têm telemóveis”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até chegar ao general neste edifício onde instalou o posto de comando, é preciso passar por 5 homens armados. Dois na porta da rua, outros dois ao longo do percurso interior e um à esquina do corredor onde fica o seu gabinete. O general Valeriy está sentado à secretária, com o computador ligado, a ouvir música clássica. É um dos responsáveis pela defesa da região de Brovary, um subúrbio a cerca de 22 km da Praça Maidan, no centro de Kiev. Feitas as apresentações, quando o Observador lhe pergunta se o pode acompanhar mais próximo das posições onde tem os seus homens, o primeiro instinto é recusar. Mas depois muda impulsivamente de ideias e anui: “Ok! Let’s go see the war!” [Ok, vamos ver a guerra]

“Como é que está o Ronaldo?”, pergunta-nos, enquanto desce as escadas. Senta-se no seu carro descaracterizado conduzido a alta velocidade por um dos seus militares de confiança. Sabe inglês, até porque se graduou há 25 anos na Academia Militar do Canadá, mas prefere que a conversa seja intermediada pela intérprete, o que lhe permite ganhar tempo para pensar se quer responder em inglês ou em ucraniano e decidir se usa uma piada ou um provérbio para se esquivar de alguma pergunta.

“Muitas vezes nem os russos sabem o que estão a fazer”

O carro serpenteia pelos checkpoints em direção a leste, com os militares a mandarem avançar assim que reconhecem o poderoso passageiro no banco da frente. Chega a uma posição defensiva ucraniana, num cruzamento de uma estrada importante. Um jovem militar vem cumprimentar o general, que o apresenta assim: “O pai dele comanda este posto de controlo militar, e ele é o substituto”.

Há meia dúzia de homens de uniforme armados a controlar viaturas, que surgem de todas as direções do cruzamento. Há blindados a marcar posição. Há um abrigo com dois colchões e comida. Há trincheiras ao longo da estrada. E um trator a ajudar a preparar o terreno para se instalarem mais militares em novas trincheiras.

O general Valeriy pede para não se fotografar o enquadramento do trator — aliás, restringe todos os planos das fotos que permitam localizar o espaço, por uma questão de segurança — mas aceita ser retratado. Respira auto-confiança, talvez até excessiva, pelas graças que vai fazendo sobre as dificuldades com que se têm deparado os invasores russos.