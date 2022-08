Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Discutia-se a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (numa segunda volta), já António Costa Silva era ministro da Economia, num elenco governativo que mantinha Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas, com o pelouro dos serviços postais. Mas foi durante a audição do ministro da Economia que a pergunta surgiu pela voz da deputada do PSD, Cláudia André:

A prestação de serviço postal universal, vulgo distribuição de correspondência pelos correios de Portugal está a correr muito, muito mal. (…) Os recursos humanos são manifestamente reduzidos e os critérios de qualidade não estão a ser cumpridos. A nossa preocupação vai para o novo contrato de concessão assinado em fevereiro de 2022. O Governo assinou um novo contrato com os CTT. O PS, que tanto criticou a concessão, afinal concordava com a mesma uma vez que lhe deu continuidade. (…) Pergunto se o novo contrato de concessão com os CTT está em condições de garantir que a qualidade de prestação de serviço sobretudo no interior e se garantirá uma melhor qualidade da distribuição na correspondência.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.