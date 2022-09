As criptomoedas precisam de uma boa notícia este ano, depois da queda da Terra/Luna e da plataforma Celsius. Ela chegou logo pela manhã. Por volta das 7h40 (em Lisboa) o panda apareceu no vídeo que acompanhava a emissão em direto da revolução que acontecia na segunda maior criptomoeda. A rede ethereum passou de uma mineração assente na prova de trabalho (proof of work), em que são mineradas novas moedas através da ação de computação, para uma validação assente em prova de participação (proof of stake), em que são os detentores de maior número de ether que validam as operações.

A migração está a ser preparada há cerca de dois anos e esta manhã aconteceu o momento zero, apelidado como “The Merge”. É que esta migração de conceito acontece por via da fusão da rede principal ethereum com a Beacon chain, cujo lançamento em 2020 já foi o primeiro passo para a operação. As duas redes foram correndo paralelamente até esta quinta-feira, 15 de setembro, em que se tornaram uma só.

“Aconteceu o esperado. A transição correu como planeada”, comenta ao Observador o analista de criptomoedas Tiago Emanuel Pratas, que, no entanto, chama a atenção para o facto de o processo continuar a correr. “Um pequeno passo de um grande processo”. Um pequeno passo de dois anos que, no entanto, foi seguido por milhares de pessoas nas redes sociais e na emissão no Youtube que aconteceu em direto.

“A transformação é o acontecimento mais marcante dos últimos sete anos para a ethereum”, realça a XTB numa nota sobre o processo, falando também do que ainda vem aí.

