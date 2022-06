Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Banks are not your friends”. Alex Mashinsky, cofundador da plataforma de créditos e transferências de criptomoedas Celsius, surgia no palco principal da Web Summit de 2021, em Lisboa, com uma t-shirt que dizia precisamente isso: “os bancos não são teus amigos”. Mashinsky, nascido na Ucrânia e que cresceu em Israel, é hoje cidadão norte-americano. Na sua página de internet define-se o seu percurso: “nascido no comunismo, criado sob o socialismo, está atualmente a prosperar sob o capitalismo. É um empreendedor proeminente e fundou várias companhias nos últimos anos, incluindo Celsius Network, GroundLink, Transit Wireless, Elematics e Arbinet”.

É a Celsius que está a colocar este empreendedor no olho do furacão, estando já a ser ameaçado de processos judiciais.

