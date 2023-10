Este fim de semana vai ser marcado por constrangimentos em vários serviços de urgência nos hospitais. Em causa está o avolumar do número de minutas de recusa a mais trabalho extra que os médicos têm entregado aos seus hospitais. Para já, os encerramentos devem afetar pelo menos nove hospitais das regiões norte e centro do país — a região de Lisboa tem vindo a escapar aos constrangimentos, mas essa situação pode mudar nas próximas semanas, quando as escusas começarem a ser preenchidas também aí.

Em todo o país, a situação deverá ficar cada vez mais complicada nas próximas semanas. O movimento Médicos em Luta garante ao Observador que a contestação não vai parar enquanto o Ministério da Saúde não chegar a um acordo com os dois sindicatos médicos.

A “crise” das horas extraordinárias já está a fazer-se sentir na elaboração das escalas dos serviços de urgência, colocando em causa o funcionamento de vários desses serviços nas regiões Norte e Centro. Segundo as contas que a médica Helena Terleira, do movimento Médicos em Luta, partilhou com o Observador, cerca de 2.500 médicos já entregaram as minutas de escusa a mais trabalho suplementar.

