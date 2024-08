Vai viajar para o estrangeiro? Saiba como evitar comissões bancárias

Viajar para destinos exóticos tornou-se um sonho cada vez mais realizável, mas com grandes aventuras chegam também as preocupações financeiras, especialmente quando a moeda do país de destino não é o Euro e no momento de fazer compras e levantamentos.

Fora da União Europeia, muitas vezes, sentimos receio em utilizar os nossos cartões de crédito, seja a levantar dinheiro em ATMs ou a pagar um hotel, por sabermos que podem existir comissões bancárias associadas ou outro tipo de taxas.

Para o tranquilizar desse bicho papão que são as comissões, fique a conhecer o seu novo companheiro de viagem. O ActivoBank criou o Activo Viagem: uma nova funcionalidade digital que permite realizar transações internacionais sem pagar comissões adicionais em levantamentos e compras, sem limites, em qualquer moeda e disponível em qualquer dia da semana. Para subscrever, basta abrir a App ActivoBank e ativar esta opção de forma simples e descomplicada, sem precisar de criar cartões ou esperar por carregamentos de saldo que o deixam em stress.

Quais os destinos onde o Activo Viagem faz mais diferença?

Imagine-se nas praias paradisíacas da Tailândia. Sem o Activo Viagem, cada compra de uma água de coco ou cada levantamento para um passeio de elefante poderia vir com uma comissão surpresa. Com o Activo Viagem ativado, essas comissões evaporam-se como a névoa matinal sobre os templos de Banguecoque, e garante que o câmbio é feito em segurança pela rede VISA.

Neste artigo, vamos explorar cinco destinos fascinantes fora da Europa e mostrar como o Activo Viagem do ActivoBank pode ser o seu melhor companheiro de viagem, eliminando preocupações com comissões ou limites de utilização, e permitindo que aproveite ao máximo as suas férias.