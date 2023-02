A ambição preencheu-lhe um espaço onde só havia um vazio de recursos. Foi com uma mão cheia de nada que Filipe Martins agarrou no Casa Pia. Em 2020, quando o treinador chegou a Pina Manique, o clube estava perto de descer ao Campeonato de Portugal, uma vez que, na altura em que a Segunda Liga foi suspensa devido à Covid-19, os casapianos estavam no último lugar. Por decisão administrativa, os gansos viram essa mesma despromoção ser suspensa (V. Setúbal e Desp. Aves não cumpriram os requisitos). O veredicto chegou em cima do início da temporada 2020/21 e levou Filipe Martins a ter que montar uma equipa em tempo recorde para, no final da época, conseguir um nono lugar e a manutenção na Segunda Liga.

No ano seguinte, a parada subiu. Tornar-se vice-campeão do campeonato secundário permitiu ao Casa Pia estar esta época na Primeira Liga, naquela que é apenas a sua segunda participação no escalão máximo do futebol português mais de 80 anos depois. Filipe Martins manteve-se sempre no barco, mesmo que a meio de uma sempre acérrima luta pela subida de divisão tenha estado cinco semanas internado devido a sequelas deixadas pela Covid-19. O que a equipa fazia no campo era o ar de que precisava para respirar. No final, não lhe faltou fôlego para os festejos com uma goleada frente ao Leixões em Matosinhos.

O Casa Pia, com uma estrutura reforçada, mas a jogar as partidas na condição de visitado no Estádio do Jamor, tem feito furor na Primeira Liga. A equipa recém-promovida fechou a primeira volta do Campeonato no quinto lugar apenas atrás de Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting, campanha que, tal como o treinador conta, mereceu elogios até de José Mourinho, treinador da Roma. Ao longo do percurso primodivisonário, Filipe Martins completou 100 jogos ao serviço do clube que trouxe de volta à ribalta.

O Casa Pia já deixou de ser uma surpresa para passar a ser uma certeza?

O efeito surpresa já passou. Temos sentido isso na forma como as equipas nos defrontam. Não diria que houvesse uma falta de respeito mas, provavelmente, as pessoas imaginariam que o Casa Pia fosse um dos principais candidatos à descida. O Casa Pia esteve poucas vezes neste campeonato [a única presença no principal escalão acontecera em 1938/39, há 83 anos], o clube ia passar por uma transformação, jogamos em casa emprestada… Tudo isso são fatores que nos levariam a sermos encarados como underdogs no início do Campeonato. Essa ideia já foi um bocadinho modificada. Neste momento, estamos muito próximos de atingir o objetivo da manutenção, que é o objetivo principal para esta época. Assenta-nos bem o rótulo de equipa sensação até este momento e acreditamos que temos as condições para continuar a ser encarados assim, sabendo que a segunda volta vai ser muito mais difícil do que a primeira.

