Westway Lab 2022: um festival de "oportunidades" em "tempos de transição"

Veja-se Fumo Ninja, novo projeto de Norberto Lobo, Leonor Arnaut, Raquel Pimpão e Ricardo Martins, cujo disco Olhos de Cetim chegou agora às lojas, com pop radiofónica em português — também no café-concerto do CCVF. E cite-se enfim a compositora, cantora e baixista polaca Misia Furtak, que passou pelo bar Tribuna, no espaço do histórico Cinema São Mamede. Em polaco, com bateria, piano e baixo, deixou mensagens sobre a vida política do país de origem e contra as restrições da pandemia da covid-19 (diz quem leu a tradução das letras).

“Processo, pensamento e produto”

Este ano os organizadores procuraram divulgar o cartaz musical com maior vigor, para que o público da cidade não se sentisse distanciado do festival, cuidando que ele só existe para profissionais da música, o que é parcialmente verdade — por isso é que o Westway Lab é festival showcase. No programa em papel não constavam as conferências, apenas a música ao vivo. “Tentativa de melhor traduzir o que é o festival”, resumiu-nos Rui Torrinha, um dos mentores e responsáveis da iniciativa.

“Sentimos a determinada altura que o público em geral não estava a agarrar bem esta estrutura, que pensava que o festival era fechado em torno dos profissionais. Este ano tentámos passar a ideia de que há momentos de debate do setor, sim, mas também uma parte que agrega todas as pessoas”, prosseguiu Rui Torrinha “Quando criámos o Westway, em 2014, quisemos fazer uma conjugação inovadora de três vertentes: processo, pensamento e produto. Isto é, o processo de criação através das residências artísticas em Candoso. O pensamento por via das conferências com profissionais da indústria da música. E depois os concertos, exemplo consagrado de toda esta cadeia.”

Mas quanto aos concertos, já estamos conversados. Se houve mais música este ano? Houve muita coisa em quatro dias de festival, três dos quais com o Observador nas plateias. Maika Makivski, “maiorquina de sangue macedónio e andaluz”. E Surma Trio, em novas versões do disco de estreia de Débora Umbelino. E mais estes: os misteriosos Taqbir, um “punk islâmico” com gritos de guerra de origem marroquina. Nem todos os concertos conseguiram casa cheia, mas estiveram bem compostos, o que satisfez a organização — atendendo à fase mais ou menos pós-pandémica e à mais que provável mudança de hábitos do público após dois anos de disrupção (tema a que voltaremos adiante).