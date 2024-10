1 O que traz de novo esta lei? A Lei n.º 31/2024, de 28 de junho, trouxe alterações à tributação sobre investimentos, com o objetivo de tornar o mercado de capitais mais atrativo para aplicações a longo prazo. Vamos explicar o que mudou e quais os benefícios para quem investe no mercado financeiro. Antes, as mais-valias geradas por investimentos no mercado de capitais estavam sujeitas a uma taxa de imposto uniforme. Isso significava que, independentemente do tempo que os mantinha, o investidor pagava a mesma percentagem sobre os lucros obtidos. Agora, as regras mudaram. Para os ativos mantidos por mais de dois anos e menos de cinco, há uma redução de 10% de imposto sobre as mais-valias. Se forem detidos por mais de cinco anos e menos de oito, passa para 20%. E, finalmente, a nova lei traz um incentivo superior para aqueles que os mantêm por um tempo superior a oito anos, com menos 30% de tributação sobre os lucros. Por outras palavras, o imposto sobre investimentos é de 28%, mas com a nova lei a percentagem cai para os 19,6% após o período de oito anos. Esta mudança visa encorajar o investimento a longo prazo, o que ajuda a fomentar a poupança mas também a estabilizar o mercado financeiro.

2 Quais as vantagens deste novo regime tributário? Para o investidor, é uma oportunidade para fazer crescer o seu capital com menor carga tributária. Ao manter um investimento por mais de oito anos, a redução de 30% no imposto permite que uma parte dos lucros, que antes ia para o Estado, agora fique consigo. Além disso, o benefício pode ser ainda maior quando somado à valorização natural dos ativos a longo prazo.

3 Como se aplica este novo regime? Esta nova regra aplica-se automaticamente às mais-valias geradas após o período de oito anos. No entanto, é importante que o investimento esteja devidamente documentado, com registos claros sobre a data de aquisição dos ativos, para que, ao realizar a venda, possa usufruir da tributação reduzida.

4 E se quiser mudar a carteira de investimentos de banco? Se tem uma carteira de investimentos num banco e deseja transferi-la para outro, a lei assegura que o processo é simples. Só precisa de pedir ao banco onde os títulos estão depositados para iniciar o processo de transferência para o outro banco. Importa que, nesse processo, assegure que o banco de origem transmite ao novo banco as cotações e datas de compras dos respetivos ativos. Não há implicações fiscais na transferência, desde que não venda os ativos durante o processo e desde que a titularidade dos títulos se mantenha. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

5 Porque é vantajoso transferir a carteira de investimentos? A transferência pode ser uma boa ideia se encontrar condições mais favoráveis. Em primeiro lugar, mudar para um banco com taxas mais competitivas pode reduzir custos e, a longo prazo, aumentar a rentabilidade líquida dos investimentos. Além disso, há instituições que oferecem um portfólio mais abrangente e acesso a produtos que podem não estar disponíveis no seu banco atual, como ETFs, ações internacionais e oportunidades exclusivas, proporcionando mais e melhores oportunidades de diversificação de negócios. Há também que considerar que a transferência da carteira de investimentos para onde o cliente já tem outros serviços financeiros, como conta corrente ou crédito, abre a porta a benefícios adicionais. Não só facilita o acompanhamento e a gestão do património global, como pode trazer melhores retornos e uma experiência mais completa e integrada. Outro ponto importante é a experiência do utilizador. Se a instituição oferecer uma plataforma intuitiva e um atendimento altamente profissional e individualizado, a gestão da carteira de ativos acaba por ser feita de uma forma mais eficiente. Por vezes juntam-se ainda outros benefícios – como isenção de taxas por um determinado período ou bonificações por volume investido – que podem igualmente justificar a mudança. Por fim, optar por um banco que ofereça segurança e estabilidade, são outros fatores que devem ser ponderados.