A informação de que a marca Coca-Cola, no seu 132.º aniversário, está a organizar um concurso em que, mediante a prossecução de determinados passos, oferecer um iPhone 15 Pro Max tem circulado com insistência nas redes sociais. No entanto, é manifestamente falsa.

De acordo com uma publicação de utilizador do Facebook, escrito em português do Brasil, os candidatos devem “registar o aplicativo abaixo”, abri-lo 30 segundos depois do registo e aguardar “que o administrador verificasse” os dados. Garante-se que a revisão da informação seria feita em “24 horas” e, então sim, os concorrentes receberiam um iPhone 15 Pro Max.

Esta publicação surge acompanhada de alegados testemunhos, onde se garante que tudo correu bem. “Na verdade, recebi um presente no dia em que terminei a tarefa, uma surpresa, obrigado Coca-Cola pelo presente!”, escreve a suposta Beatriz Döring. “Achei que fosse brincadeira, mas foi entregue hoje de manhã! Tão surpreso! A @Coca-Cola é a melhor empresa que já conheci!”, acrescenta a alegada Sabrina Toric. Ora, esta informação é falsa: este concurso não existe e nunca existiu.

“Podemos confirmar que não tivemos nenhum passatempo a decorrer com esse formato ou com a atribuição desse prémio. Todos os nossos passatempos oficiais estão disponíveis em Promoções – Passatempos | CCEP Portugal (passatemposportugalccep.com) ou através da Coke App”, esclarece fonte oficial da CCEP, Coca-Cola Europacific Partners, a empresa que produz o refrigerante para o mercado português, numa resposta articulada com a marca enviada ao Observador.

Conclusão

O concurso não existe nem nunca existiu. Ao Observador, a empresa que produz o refrigerante em causa dá precisamente essa resposta quando confrontada com o alegado concurso.

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.