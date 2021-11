Num vídeo partilhado nas redes sociais alega-se que uma adolescente de 13 anos, no Canadá, sofreu uma paragem cardíaca depois de ter tomado a vacina contra a Covid-19. As imagens difundidas mostram o relato de uma mulher, que conta o alegado episódio, afirmando que a amiga da sua filha estaria nos cuidados intensivos no hospital, depois de ter sido imunizada contra o novo coronavírus e de lhe ter “parado o coração”.

O episódio relatado na gravação acontece alegadamente em Halifax, na província canadiana de Nova Escócia. No entanto, as autoridades de saúde daquela cidade negam essa informação, esclarecendo que não há registo de qualquer caso como o relatado no vídeo e que está a ser partilhado nas redes sociais. Citado pela televisão canadiana CBC, o diretor médico de Saúde da Nova Escócia, Robert Strang, garante que a história é falsa. “Não há nada que sugira que este episódio tenha de facto acontecido”, assegura.

O vídeo em análise foi partilhado milhares de vezes no Facebook, que até removeu a publicação original, apesar de a gravação continuar a ser difundida através de outras contas pelas redes sociais. Além de contar que a jovem de 13 anos está internada em cuidados intensivos depois de ter tomado a vacina e de ter sofrido uma paragem cardíaca, a mulher faz também alegações infundadas sobre a segurança das vacinas contra a Covid-19 e incentiva quem a vê a espalhar essa mensagem. Nas declarações feitas à rádio e televisão CBC, Robert Strang sublinha que difundir esse tipo de informação “não ajuda” e reforça que o conteúdo do vídeo não é verdadeiro. “É muito importante que todos os que podem ser vacinados se vacinem. As vacinas são eficazes e seguras”, garante o responsável.

Mais. Tanto os Serviços de Emergência de Saúde como o próprio hospital pediátrico de Halifax não receberam qualquer caso semelhante ao relatado, afirma o diretor médico de Saúde da Nova Escócia, citado pela CBC. Este órgão de comunicação social canadiano acrescenta ter enviado uma mensagem à mulher que surge no vídeo a pedir contactos da família da adolescente, mas nunca terá recebido resposta.

De recordar que no Canadá foi autorizada em maio a vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para adolescentes entre os 12 e os 15 anos. Já na última sexta-feira, 19 de novembro, as autoridades de saúde do país aprovaram o uso dessa vacina também nas crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos.

Conclusão

Não é verdadeiro que uma jovem de 13 anos, no Canadá, tenha sofrido uma paragem cardíaca na sequência da imunização com a vacina contra a Covid-19 e que tenha sido internada no hospital, dando entrada nos cuidados intensivos. Um vídeo com esse relato está a ser partilhado nas redes sociais, no qual uma mulher conta o episódio, ao mesmo tempo que questiona a segurança e eficácia deste fármaco.

Contudo, não há veracidade nesse conteúdo, uma vez que, de acordo com a CBC, tanto os serviços de emergência do país como o hospital pediátrico da província canadiana citada no vídeo não receberam qualquer caso semelhante ao relatado. O diretor médico de Saúde da Nova Escócia, onde se localiza Halifax, garante que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e apela a que os cidadãos não acreditem em conteúdos de vídeos como aquele em cima analisado.

