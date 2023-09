Um dos principais ministros que guiou a Ucrânia desde o início da invasão da Rússia foi Oleksii Reznikov. Ocupando-se da tutela da Defesa, o antigo advogado, que foi escolhido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em novembro de 2021 para aquele cargo, desempenhou um papel fundamental na liderança da pasta militar enquanto no terreno eram travados os avanços russos no início do conflito e depois, à medida que os meses iam passando, a recuperar alguns territórios.

Porém, o surgimento de alguns escândalos de corrupção no Ministério da Defesa da Ucrânia, que não visavam diretamente Oleksii Reznikov, obrigaram Volodymyr Zelensky a afastá-lo do cargo no início de setembro de 2023, assim como a mais seis vice-ministros.

Após a saída de Oleksii Reznikov, surgiram várias publicações nas redes sociais que colocavam uma fotografia do antigo governante num barco a beber champanhe com a mulher, a apresentadora de televisão Yulia Zoriy. Num dos posts, alega-se que o ex-ministro da Defesa estava, após sair do cargo, na Costa Azul, no sul de França. “Rindo-se dos contribuintes ocidentais”, lê-se numa das publicações, numa referência aos pacotes de ajuda militares e financeiros que a Ucrânia tem recebido dos países ocidentais desde o início da guerra.

Não obstante, aquela fotografia não é de setembro de 2023. Foi publicada 14 de fevereiro de 2020 (dia dos namorados) na conta pessoal do Facebook do ex-ministro, muito antes de ter começado a guerra e cerca de um ano e meio antes de Oleksii Reznikov assumir o cargo no governo ucraniano.

Na publicação, lê-se ainda que, naquela data, Oleksii Reznikov pediu em casamento Yulia Zoriy. “Ela disse ‘sim'”, escreveu o ex-governante.

Conclusão

Não corresponde à realidade que o antigo ministro da Defesa ucraniano, após ser demitido do cargo, tenha estado num iate em França com a mulher a beber champanhe. A fotografia que sustenta essas especulações é de fevereiro de 2020, no dia em que Oleksii Reznikov pediu em casamento Yulia Zoriy.

