Como estamos à beira do Natal, é normal que surjam publicações com ofertas mais vantajosas para diferentes clientes. Desta vez, surgiu uma no facebook, no passado dia 1 de dezembro, com uma mega promoção: “Lidl vende o restante Dyson V10 por 1,95 euros, corra para pegá-lo, clique no botão abaixo”. Teve mais de mil gostos. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ora, fazendo uma pesquisa pela marca deste eletrodoméstico, que dá pelo nome de Dyson V10 Absolute, percebe-se que, primeiro, o preço está fixado nos 499 euros. Depois, analisando a fundo a imagem, denota-se que não existe nenhum elemento visual que comprove que estamos perante uma loja da marca Lidl. Mais esclarecimentos? Só contactando a marca. “A publicação em causa é falsa e até ao momento o Lidl Portugal nunca teve disponível para venda nas suas lojas, artigos da marca Dyson. No que respeita a aspiradores verticais, o Lidl Portugal disponibiliza outras marcas, bem como a sua própria marca Silvercrst”. Esta foi a resposta portuguesa que a rede de supermercados de origem alemã deu ao Observador.

E, de facto, consultando os artigos semelhantes no site do Lidl, não é possível encontrar aquele que vem partilhado na publicação original. Em nenhuma secção. Portanto, não existindo nenhum elemento que comprove a veracidade da imagem, depreende-se que estamos perante um caso de fraude online. Até porque as promoções ou outras comunicações de produtos do Lidl, são feitas através do site oficial e das páginas oficiais das redes sociais, tal como assegurado por esta marca ao Observador. “Sempre que detetada uma publicação fraudulenta como esta, o Lidl Portugal reporta a situação diretamente à rede social, pelo que já avançou em conformidade”, termina.

Conclusão

Não é verdade que o Lidl Portugal esteja a vender um aspirador pela módica quantia de 1,95 euros. Trata-se de uma campanha fraudulenta que decorreu nas redes sociais e que foi prontamente desmentida pela cadeia de supermercados ao Observador. Todos os produtos, novos e velhos, bem como promoções, são partilhadas tanto na página oficial do Lidl bem como nas suas redes sociais oficiais.

