A ativista ambiental Greta Thunberg, conhecida pelo movimento Fridays For Future que fez com muitos jovens faltassem às aulas à sexta-feira para contestaram as políticas ambientais em vigor, tem sido, desde o início da guerra entre o Hamas e Israel em outubro de 2023, uma das vozes que mais defende a causa palestiniana.

A jovem de 21 anos com nacionalidade sueca tem feito parte de vários protestos a favor da criação do Estado palestiniano e que criticam as ações militares de Israel na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Devido ao seu impacto junto dos mais jovens, várias publicações nas redes sociais partilham as mensagens de Greta Thunberg. Mas também há alguns posts que as subvertem e que tentam a atacar a ativista.

Um deles foi recentemente publicado e revela uma fotografia em que Greta Thunberg alegadamente segura um cartaz de cartão na mão com a mensagem “que se lixe Israel”, sinal de que a ativista sueca assumiria posições antissemitas e contra o Estado judeu.

No entanto, essa imagem não passa de uma montagem. A fotografia original foi publicada na conta do X (antigo Twitter) de Greta Thunberg, a 20 de outubro de 2023. A ativista tem efetivamente um cartaz na mão, mas que revela o seu apoio à resistência palestiniana em Gaza: “Fiquem ao lado de Gaza.”

Juntamente com outras jovens com cartazes idênticos, Greta Thunberg escreveu que, a 20 de outubro de 2023, fazia greve “em solidariedade com a Palestina e com Gaza”. “O mundo precisa de reagir e apelar a um cessar-fogo imediato, à justiça e à liberdade para os palestinianos e todos os civis afetados”, disse ainda.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread???? pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

Conclusão

Não é verdade que a ativista sueca Greta Thunberg tenha segurado um cartaz que tivesse uma mensagem direcionada diretamente contra Israel. Trata-se de uma montagem de uma fotografia que a jovem de 21 anos publicou no X e em que segura um cartaz de apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza.



