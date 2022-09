Nos últimos dias têm circulado nas redes sociais várias partilhas de uma imagem, alegadamente de uma campanha publicitária a Suíça emqque o governo do país ofereceria uma “recompensa de 200 francos” para quem denunciasse “vizinhos” que aquecessem “o apartamento acima dos 19ºC”. Mas tudo não passa de mais um caso de manipulação de imagem.

À AFP o próprio governo suíço desmentiu a campanha, acrescentando que “o logótipo e o número de telefone que aparecem na imagem foram usados indevidamente”. “A Suíça não criou esses cartazes nem lançou essa campanha, é claramente uma manipulação”, respondeu à AFP o governo do país, acrescentando que se “distancia das imagens” que circulam nas redes sociais e que já abriu uma investigação sobre o assunto.

O conteúdo falso surge numa altura em que a Suíça lançou uma consulta aos cidadãos sobre proibições e restrições ao uso de gás e outra sobre as cotas a impor, mas apenas caso se verifique escassez no abastecimento de gás. De facto, um dos pontos em análise na consulta pública sobre as restrições e proibições prevê a restrição de aquecimento de espaços internos acima dos 19ºC em caso de escassez acentuada, mas nada diz sobre a aplicação de multas nem existe qualquer incentivo à denúncia por parte de vizinhos.

A autarquia de Zurique, por exemplo, já tornou público um plano que será adotado em caso de escassez no abastecimento de gás. Cerca de 47% do gás da Suíça vem da Rússia, apesar de a grande parte deste recurso energético ser encaminhado pelos países fronteiriços como a França e a Alemanha, e a Noruega é o seu segundo maior fornecedor.

No plano de Zurique, que se divide em quatro fases, a segunda fase aborda precisamente a questão da temperatura dos edifícios num máximo de 19ºC. Aquela que é a cidade com maior densidade populacional da Suíça prevê que a temperatura ambiente dos edifícios administrativos seja reduzida para um máximo de 19ºC, mas está longe de ser a medida mais drástica, com o país a admitir mesmo cortar a eletricidade até quatro horas por dia.

E mesmo na aplicação de limites à temperatura do aquecimento há exceções: hospitais, clínicas médicas, maternidades e instituições sociais com valência médica, lê-se na consulta pública feita.

Ainda assim, não estão previstas quaisquer multas para quem mantenha a casa com uma temperatura superior a 19ºC, estando os responsáveis do país a concentrar atenções no esforço de sensibilização e mobilização dos suíços para a poupança energética e de recursos.

É falso que as autoridades suíças tenham lançado uma campanha a apelar à denúncia de vizinhos que tenham as casas com a temperatura de aquecimento superior a 19ºC. As duas consultas públicas terminaram na última quinta-feira, 22 de setembro, pelo que a informação falsa circulou precisamente no tempo dedicado à tomada de posição dos cidadãos. O conteúdo aproveitou uma das questões colocadas aos suíços e, através da manipulação de uma imagem disponível num comum banco de imagens, e com recurso a uma frase falsa, procurou enganar os utilizadores das redes sociais que partilharam e amplificaram a falsidade.

