A publicação de um vídeo no Facebook onde os vencedores ucranianos no Festival da Canção alegadamente fazem uma saudação nazi está a ser amplamente difundida, mas não passa de uma especulação baseada no ângulo em que o vídeo partilhado foi gravado. Não foi esse o gesto feito por Oleg Psiuk, um dos membros da Kalush Orchestra.

Quem vir o excerto do vídeo partilhado no Facebook é confrontado com uma imagem em que o vocalista da banda ucraniana surge com o braço estendido, a mão aberta e a palma virada para baixo. Conclusão do autor do post e de outros utilizadores das redes sociais: os vencedores do Festival da Canção, representantes da Ucrânia, teriam feito, em pleno palco, a saudação nazi.

Mas há mais imagens, registadas a partir de outros ângulos, onde é possível ver a realidade: os vencedores do Festival da Canção, representantes da Ucrânia, acenaram ao público, de braço no ar, com os dedos da mão bem espaçados, ao contrário do que acontece na saudação nazi.

Nesta comparação de imagens é possível analisar o momento a partir do ângulo em que foi divulgado no vídeo original (do lado esquerdo) e contrapôr essa imagem com outra obtida do ângulo oposto (do lado direito na comparação). Nessa segunda imagem, constata-se que o cantor Oleg Psiuk está de mão estendida e tem os dedos abertos.

Também no Twitter, vários utilizadores se apressaram a desmentir o boato criado em torno da banda ucraniana, ao publicar vídeos do momento em que os Kalush Orchestra abandonavam o palco, depois da atuação.

Neste vídeo, entre os nove e os 10 segundos, é possível ver o momento partilhado no Facebook alegando que Oleg estaria a fazer uma saudação nazi de frente, sendo possível perceber que a mão do cantor não está na posição associada à saudação nazi.

Dejen de inventar cosas que no son, aquí claramente se ve que tiene la mano abierta y que nos estaba saludando. https://t.co/c9VYblRhBp pic.twitter.com/Mrpbr0R5Ft — Danitcita ✨ (@danitcitas) May 15, 2022

O facto de a mão do cantor ficar na sombra e a realização passar a imagem para os apresentadores do festival dá azo a que se tenha propagado a ideia de que o cantor estaria a fazer a saudação nazi, o que o vídeo registado de frente pelo público presente desmente.

Conclusão

O vídeo partilhado no Facebook tenta provar que Oleg Psiuk fez a saudação nazi quando saía do palco do Festival da Canção. Aproveitando o contraste criado pelas luzes e ecrãs do palco, essa ideia tem-se propagado através de partilhas nas redes sociais. Mas os vídeos registados de outro ângulo permitem perceber que o cantor estava a cumprimentar o público presente no Festival, de mão aberta.

