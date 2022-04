Circula nas redes sociais uma imagem atribuindo ao cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, uma declaração sobre uma suposta representação, por parte do Chega, dos valores da Igreja Católica na esfera política.

“A Igreja não tem apoiado os valores na política. Desde o fim do CDS só o Chega nos representa”, lê-se na afirmação atribuída ao patriarca de Lisboa, que até 2020 era também o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

Uma versão desta publicação foi encontrada pelo Observador num grupo de apoio ao Chega no Facebook, com a imagem a ser acompanhada de uma legenda elogiosa de D. Manuel Clemente: “Isso mesmo Sr. Cardeal.”

Contudo, trata-se de uma publicação falsa. Não é verdade que D. Manuel Clemente tenha feito aquela afirmação — e basta uma pesquisa simples na internet para descobrir que a imagem usada reporta-se a um vídeo publicado em 2017 a propósito do centenário das aparições de Fátima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma pesquisa pelas intervenções públicas de D. Manuel Clemente não permite identificar qualquer referência semelhante à frase que lhe é atribuída sobre o partido Chega. Aliás, o bispo português não se tem pronunciado de modo nenhum em relação ao partido de André Ventura.

Em 2019, o Patriarcado de Lisboa partilhou uma publicação no Facebook que apelava, indiretamente, ao voto na então coligação Basta, no CDS e no Nós Cidadãos, uma vez que aqueles eram os únicos partidos que se adequavam às normas da doutrina católica sobre temas como o aborto ou a eutanásia. A publicação acabaria por ser eliminada e o Patriarcado admitiu que foi uma “imprudência”.

Apesar de não haver qualquer registo público sobre a frase em questão, o Observador perguntou ao Patriarcado de Lisboa se aquela ideia havia sido, de alguma maneira, expressada publicamente por D. Manuel Clemente — e a instituição negou categoricamente.

“Sobre a imagem que nos remete, o Patriarcado de Lisboa esclarece que a frase não é da autoria do Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e que o próprio não fez, recentemente, qualquer declaração sobre os partidos mencionados”, disse ao Observador fonte oficial do gabinete do patriarca.

Quanto à imagem usada para ilustrar a publicação, também não diz respeito a qualquer discurso político de D. Manuel Clemente. Trata-se de um vídeo gravado em 2017 para a rubrica “Vozes do Centenário”, uma iniciativa da Rádio Renascença e do Santuário de Fátima a propósito do centenário das aparições de Fátima.

Conclusão

A publicação em causa é falsa. O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, não referiu que o Chega é o único partido português que representa os valores da Igreja Católica, como indicado na publicação que circula em grupos de propaganda pró-Chega.

Curiosamente, já não é a primeira vez que altas figuras da Igreja Católica portuguesa se vêem implicadas em notícias falsas sobre o Chega. Em janeiro de 2021, circularam nas redes sociais três publicações atribuindo a três cardeais portugueses (D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. José Tolentino Mendonça) declarações contra o Chega. Na altura, vivia-se o período de campanha eleitoral para as eleições presidenciais e a Conferência Episcopal Portuguesa teve de vir a público desmentir as três publicações.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.