Nas redes sociais, uma tabela que mostra os preços da energia na Europa está a servir de base à alegação de que a carga fiscal sobre a eletricidade em Portugal é o triplo da aplicada em Espanha.

Fazendo uma pesquisa pelo tema na internet, podemos verificar que esta tabela foi retirada de uma notícia publicada pelo Jornal de Notícias a 28 de novembro de 2018. Nesse artigo, o jornal dá conta de que “o imposto sobre a luz em Portugal é quase o triplo de Espanha” e refere-se a valores do primeiro semestre desse ano. Nessa notícia, a eletricidade em Portugal tem um preço total de 0,2246 cêntimos de euro (em kWh) sendo que, desse valor, 0,1239 corresponde a carga fiscal.

Já a eletricidade em Espanha tem um preço total de 0,2383 cêntimos de euro (em kWh) sendo que, desse valor, 0,051 corresponde a carga fiscal. Fazendo as contas, a carga fiscal é quase o triplo de Portugal. E é essa tabela, de 2018, que está ainda hoje a circular na internet.

Fazendo uma pesquisa pelo site do Eurostat, é possível encontrar dados do segundo semestre de 2021 que não permitem tirar a mesma conclusão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dados mais recentes mostram que a eletricidade em Portugal (para consumo doméstico) tem um preço total de 0,2170 cêntimos de euro (em kWh), sendo que, desse valor, 0,1006 corresponde a carga fiscal. Em Espanha, a eletricidade tem um preço total de 0,2816 cêntimos de euro (em kWh), sendo que 0,0938 desse valor é carga fiscal.

Assim, a carga fiscal em sobre a eletricidade em Portugal era, no segundo semestre de 2021, 0,0068 cêntimos de euro mais cara do que em Espanha, longe do triplo da notícia de 2018 que circula na internet.

Conclusão

A carga fiscal sobre a eletricidade em Portugal era o triplo da de Espanha em 2018. Hoje em dia isso não acontece. A carga fiscal aplicada em Portugal é superior à de Espanha, mas apenas de forma ligeira. A publicação recorre a dados verdadeiros, mas bastante desfasados no tempo, e faz uma extrapolação para o contexto atual, em que a realidade é completamente diferente.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR