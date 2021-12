“O Bloco de Esquerda ao ataque!” A frase salta à vista numa publicação que está a ser partilhada nas redes sociais e que sugere que Catarina Martins quer agravar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e impor rendas sociais para senhorios.

No post, que surge acompanhado de uma fotografia da líder bloquista, pode também ler-se a seguinte frase, alegadamente proferida por Catarina Martins: “Para nós, não será despiciendo até 2024 o salário mínimo chegar aos 900€, bem como um aumento substancial do Rendimento Social de Inserção, sem deixar de pensar que deveriam ser impostas regras sociais aos senhorios ou aumento exponencial do IMI no caso de não o fazerem!”

A citação em análise está a ser atribuída erradamente à coordenadora do Bloco de Esquerda. Uma pesquisa nos motores de busca demonstra que não há registo de declarações ou notícias que comprovem que Catarina Martins exija um aumento “substancial” do RSI ou um agravamento do IMI para os senhorios que não pratiquem rendas sociais.

Mas vamos por partes. Quanto ao alegado aumento “substancial” do RSI, não é possível encontrar qualquer proposta do Bloco de Esquerda sobre essa matéria, no âmbito da atual legislatura, no arquivo de iniciativas na Assembleia da República. Além disso, também o Programa Eleitoral do Bloco de Esquerda para o período de anos entre 2019 e 2023 — que pode consultar aqui — não inclui qualquer proposta no sentido de aumentar o RSI de forma “substancial”, como sugere a publicação.

A publicação, que está a ser difundida nas redes sociais, atribui também a Catarina Martins a intenção de aumentar de forma “exponencial” o IMI dos senhorios que não optem por praticar rendas sociais. Uma vez mais, tais declarações não foram proferidas pela líder bloquista, de acordo com a pesquisa realizada.

É verdade que o Bloco de Esquerda tem defendido o aumento do salário mínimo nacional — e até já veio afirmar que o aumento para os 705 euros já confirmado pelo Governo “continua a ser muito baixo”. No entanto, o partido liderado por Catarina Martins não faz depender esse indicador de eventuais leis sobre rendas ou cobrança de IMI, ou seja, não estabelece qualquer ligação entre essas matérias.

Esta já não é a primeira vez que surgem publicações nas redes sociais que atribuem a Catarina Martins, erradamente, declarações sobre matéria de habitação e taxação de “segundas habitações de privados que não pratiquem rendas sociais”.

Relativamente à publicação aqui em análise, fonte oficial do Bloco de Esquerda também confirma ao Observador que “Catarina Martins nunca proferiu essa frase”.

Conclusão

Assim, não é verdade que a coordenadora do Bloco de Esquerda tenha afirmado que quer agravar o IMI e impor rendas sociais aos senhorios. Uma publicação nesse sentido está a ser difundida nas redes sociais, mas a citação é associada erradamente a Catarina Martins.

O partido não fez qualquer iniciativa legislativa sobre nenhuma dessas matérias na Assembleia da República, ao passo que uma pesquisa na internet faz concluir que não existem declarações, destaques de discursos ou entrevistas em que a líder bloquista assuma essa posição que está a ser partilhada por muitos utilizadores.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.