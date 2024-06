Um vídeo mostra uma mãe a gritar, bem alto, que a sua filha está a fazer uma birra porque não lhe comprou o Iphone 15. Tudo se passou no Brasil. Trata-se, no entanto, de uma publicação com falta de contexto — a cena passou-se, de facto, mas há uma explicação para o que está ali em causa e não se trata de uma birra dramática de uma adolescente por causa de um telemóvel.

Há muitos anos que os Iphones, da marca Apple, são um dos telemóveis mais vendidos do mundo. Milhões de pessoas, dos mais novos aos mais velhos, querem adquirir o novo modelo assim que é anunciado num grande evento da marca. A 5 de junho deste ano, surgiu um vídeo no Brasil de uma mãe a discutir com a filha. O motivo era o seguinte: a filha queria o Iphone 15 e não o Iphone 13, modelo que a mãe lhe tinha comprado.

O vídeo, apesar de ser verdadeiro — ou seja, não se trata de mais uma manipulação digital de conteúdo, como muitas vezes acontece nas verificações realizadas pelo Observador — não remete para uma situação real. O conteúdo foi partilhado no Facebook, mas na rede social Instagram surge o mesmo vídeo, onde se lê, na descrição da publicação, que se trata de um teste social.

É importante referir que essa conta de Instagram pertence a Sarah Moreno, uma das atrizes, a par com Sabrina Santos, que costumam fazer conteúdos humorísticos para aquela rede social. Ou seja, são as próprias protagonistas que desmentem a alegação inicial da publicação que o Observador está a verificar.

Publicado no início de junho, a própria legenda do vídeo refere tratar-se de uma experiência de comportamento social. “O que você faria se fosse com você? Teste social”, refere a publicação que, no final de junho, contava já com mais de 213 mil “gostos” e dezenas (ou mesmo centenas de comentários). Percorrendo a enchente de comentários, é percetível que, mesmo com a legenda a indicar claramente que o está em causa é um “teste social”, muitos utilizadores assumiram as imagens como tratando-se de uma cena real: “So pode ser fake num e possível [sic]”, refere uma das utilizadoras; “Exemplo gráfico de ‘criando monstros'”, escreve outra.

Conclusão

O vídeo partilhado recentemente nas redes sociais onde é possível ver uma mãe e uma filha a discutir por causa de um Iphone é, na verdade, uma encenação feita por duas atrizes brasileiras. Foram as próprias que esclareceram, nas suas contas oficiais de Instagram, que se trata de uma situação real captada em vídeo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.