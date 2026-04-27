Circula nas redes sociais um vídeo em que se pode ver um homem sem camisola e com a cara tapada por um lenço a aproximar-se de três agentes de segurança e a agredir um deles. Depois disso, vem um outro homem vestido de preto e com um avental a correr em direção aos polícias, que começam a fugir, sendo perseguidos por dezenas de pessoas.

A acompanhar o vídeo surge um texto que alega que a reação dos cidadãos norte-americanos às agressões dos agentes do ICE são cada vez mais frequentes, e que em cidades como Los Angeles, parte da população já não aceita as abordagens violentas e cobardes dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

A legenda do vídeo diz ainda que naquela data muitas pessoas saíram à rua para defender direitos e questionar abusos. E termina com “o presidente Donald Trump já está a ser tratado como o inimigo número 1 do povo americano”.

O vídeo começou a surgir acompanhado por esta legenda numa altura em que nos Estados Unidos a paralisação do Departamento de Segurança Interna, motivada por divergências entre democratas e republicanos sobre o financiamento do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), levava já mais de um mês. No entanto, a legenda do vídeo, que alegadamente mostra cidadãos em Los Angeles a agredir agentes do ICE, não corresponde à verdade.

As imagens originais foram partilhadas por meios de comunicação mexicanos a 11 e 12 de fevereiro de 2026, e dizem respeito a um desentendimento entre ​trabalhadores de um mercado e membros da Guardia Civil de San Luis Potosí, ‌no México. De acordo com os jornais mexicanos e com a própria Guardia Civil, o confronto aconteceu depois de as forças de segurança terem tentado intervir num desentendimento entre trabalhadores do mercado.

No Facebook e na própria página oficial, a Guardia Civil do Estado de San Luis Potosí dá conta de que cinco pessoas, incluindo três menores, foram detidas por suspeitas de ​​crimes de danos, lesões corporais, desacato à autoridade e ameaças. Já o jornal mexicano La Jornada adianta que três pessoas foram detidas e que um agente da Guardia Civil ficou ferido.

Para além disto, o Observador encontrou na parede que se vê no início do vídeo, o símbolo da Don Chenchi, uma loja que vende sementes e especiarias no mercado de San Luis Potosí. Indo à página de Instagram da Don Chenchi encontra-se um vídeo dessa mesma parede com o símbolo da marca.

Já no vídeo original partilhado pelos meios de comunicação mexicanos é ainda possível ver-se o símbolo da bandeira do México na farda dos agentes de segurança, o que prova que o vídeo não foi filmado em Los Angeles.

Conclusão

É falso que o vídeo mostre uma perseguição a membros do ICE em Los Angeles, nos ⁠Estados Unidos. As imagens dizem respeito a uma agressão a agentes da Guardia Civil num mercado em ​San Luis Potosí, no México, que data de fevereiro de 2026.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.