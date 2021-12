Uma imagem está a ser partilhada nas redes sociais, alegando que a CNN revelou que o nome do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, está envolvido no julgamento de Ghislaine Maxwell, antiga namorada e confidente de Jeffrey Epstein, controverso investidor norte-americano, acusado de abusar sexualmente de menores.

Em causa está uma notícia difundida pelo canal de notícias norte-americano que dá conta de uma testemunha que foi ouvida em tribunal no julgamento de Ghislaine Maxwell, suspeita de ter ajudado Jeffrey Epstein nos seus crimes sexuais ao recrutar várias vítimas. Ora, a CNN noticia o testemunho do ex-piloto do milionário, que identificou vários nomes que circularam no avião particular de Epstein.

Entre os nomes — o príncipe Andrew, Bill Clinton ou Donald Trump –, surge o do primeiro-ministro do Canadá. No entanto, essa imagem que está a ser difundida a associar Justin Trudeau a uma eventual amizade com Jeffrey Epstein, numa suposta fotografia tirada à televisão durante a notícia da CNN, não passa de uma mera montagem.

Vamos a factos. É verdade que a cadeia norte-americana noticiou que o ex-piloto de Epstein testemunhou em tribunal que viu várias figuras públicas no avião particular do milionário investidor. A notícia da CNN data do dia 30 de novembro (com atualização a 1 de dezembro). No entanto, em nenhum momento é identificado nesse relato o nome de Justin Trudeau entre os passageiros da aeronave. Além disso, uma pesquisa pela mesma notícia noutros órgãos de comunicação social norte-americanos permite verificar que não existe qualquer referência ao primeiro-ministro do Canadá nesse relato da testemunha em tribunal.

Mais. No motor de pesquisa do próprio site da CNN, se colocarmos as palavras chave “Epstein Trudeau” ou até “Jeffrey Epstein and Justin Tredeau”, não é encontrada qualquer notícia nesse sentido. Aliás, num arquivo de vídeos da CNN é possível encontrar o vídeo referente a essa mesma notícia transmitida na televisão norte-americana na manhã do dia 30 de novembro. Analisando esse conteúdo, é possível comprovar que a imagem verdadeira não inclui de forma alguma o nome de Justin Trudeau (ver abaixo a imagem original).

Conclusão

A alegada fotografia tirada à televisão, no momento em que a CNN noticiava o relato de uma testemunha em tribunal sobre figuras públicas que viajaram no avião privado com Jeffrey Epstein, foi manipulada de forma a incluir o nome (e a cara) do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Não é verdade que Justin Trudeau esteja incluído no relato do ex-piloto do investidor milionário, que foi ouvido em tribunal no julgamento da ex-namorada de Epstein. Disso mesmo dá conta a imprensa norte-americana, bem como o gráfico original divulgado pela CNN, que não apresenta o primeiro-ministro canadiano, mas sim George Mitchell, ex-senador dos Estados Unidos, na lista dos passageiros identificados pela testemunha.

A imagem, adulterada, está a ser muito partilhada nas redes sociais, associando assim erradamente o nome e imagem de Justin Trudeau a Jeffrey Epstein, que se suicidou na prisão em agosto de 2019, quando aguardava julgamento pelos seus crimes.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.