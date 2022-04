Uma captura de ecrã de uma notícia alegadamente publicada pela CNN no Twitter está a ser difundida nas redes sociais, dando conta de que crianças ucranianas estão a alistar-se nas forças armadas do seu país para lutarem contra o Exército russo.

No tweet, ao qual foi associada uma imagem de crianças fardadas, a cadeia de televisão norte-americana escreve: “À medida que os combates se intensificam no leste da Ucrânia, crianças corajosas inscrevem-se para combater os invasores russos. Conversámos com uma rapariga, Olga, de Zaporíjia, de 12 anos, que conta a história de como pegou em armas para lutar contra a invasão das tropas russas”.

A alegada notícia publicada pela CNN está a ser partilhada nas redes sociais. Por exemplo, na publicação aqui em análise, o utilizador escreve: “Notícia CNN, agora vamos ver o Facebook a desmentir”. Contudo, a notícia de que há crianças na Ucrânia a voluntariarem-se para se juntarem às tropas ucranianas no combate aos soldados russos não é verdadeira. Essa suposta informação não foi, garantidamente, noticiada pela televisão norte-americana.

A publicação mostra apenas uma montagem, na qual foi colocado o logótipo da CNN, e não há qualquer evidência de que a mesma tenha noticiado essa história. Isso mesmo se pode concluir através de uma pesquisa nos motores de busca e no próprio site deste órgão de comunicação social dos Estados Unidos. Aliás, o porta-voz da CNN, Sydney Baldwin, garantiu, em declarações à agência Associated Press, que o tweet foi “completamente fabricado”.

Quanto à imagem que foi utilizada para criar esta montagem, não é uma fotografia atual nem diz respeito à presente guerra na Ucrânia. Trata-se de uma imagem que terá sido captada no verão de 2016 pelo fotógrafo Alex Masi, num acampamento de Verão Azov — unidade paramilitar criada em 2014, que combate as tropas russas em território ucraniano desde essa ano e que serviu de base às alegações de Moscovo de que a Ucrânia estava tomada por nazis. A fotografia aparece também no portfólio online do fotógrafo, com a seguinte legenda: “A pedido do líder de equipa, os jovens que participam no acampamento ultranacionalista Azov estão a responder ao seu grito de equipa, durante uma cerimónia habitual (…) junto ao rio Dnipro, em Kiev.”

A mesma fotografia foi até publicada pelo britânico Times, em agosto de 2018, numa reportagem com o título “As crianças ucranianas que aprendem táticas de guerra num acampamento de verão”. Estes são acampamentos destinados a crianças, que recebem treino especial, incluindo como montar armas de guerra Kalashnikov e outras táticas de guerra, alegadamente também envoltos em ideais ultranacionalistas.

De acordo com os mais recentes dados da Organização das Nações Unidas, mais de 5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa — a maioria são mulheres, crianças e idosos. Recorde-se que estão proibidos de sair do país os homens com idade para combater, dos 18 aos 60 anos, com menos de três filhos a seu cargo.

Conclusão

É falso que a CNN tenha noticiado que crianças-soldado estão a alistar-se na Ucrânia para lutarem contra os russos na guerra do país. O tweet, que está a ser difundido pelas redes sociais como sendo alegadamente da cadeia de televisão norte-americana, não passa de uma montagem, com recurso a uma fotografia que não diz sequer respeito ao contexto atual.

A CNN desmentiu também ter partilhado tal história e não é possível encontrar essas informações no site e nas redes sociais da televisão norte-americana.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.