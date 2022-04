Uma publicação no Facebook pretende alertar para “campanhas de falsificações [em] que os ‘media’ ‘ocidentais’ são especialistas”. E, para tal, usa o exemplo de um tweet da CNN que alegadamente teria utilizado a imagem do “resort sérvio Zvonach-Banya” que foi “destruído durante a guerra contra a Jugoslávia há 20 anos, pelos bombardeamentos dos EUA/NATO”.

Mas não há qualquer registo de um tweet com tal informação na página oficial da CNN e, com um olhar mais atento, é possível ver que a formatação não corresponde à habitual formatação das publicações nessa rede social. Do tipo de letra ao recorte da fotografia, nada bate certo com o estilo das publicações no Twitter.

Já depois de verificar que não há qualquer tweet igual ao que é partilhado no Facebook na conta do CNN, passamos à análise da imagem. O tipo de letra é manifestamente diferente daquele que é usado na rede social, basta comparar com uma publicação aleatória no perfil — como o que é reproduzido abaixo — para o constatar.

Mais, a imagem também não surge com os cantos arredondados, como é típico, ou qualquer ligação à página da CNN na internet, onde é possível ler mais sobre as notícias que são depois replicadas no Twitter. O facto de ser possível identificar uma referência a outra conta do Twitter à direita da suposta imagem da conta da CNN também indicia imediatamente que não se trata de conteúdo verdadeiro.

Em relação à imagem, trata-se de um hotel sérvio — aqui registado num vídeo em 2020 — que está abandonado há vários anos, na sequência de um deslizamento de terras que o deixou danificado e, posteriormente, ao abandono.

Se estas justificações não fossem suficientes, ao USA Today, uma porta-voz da CNN, Lauren Bobek, confirmou que o “tweet não é real”, eliminando qualquer margem de dúvida que ainda pudesse restar.

Conclusão

A imagem do tweet que está a ser partilhada como alegadamente tendo sido feito pela CNN é falso. Além da diferença óbvia no design, a própria CNN já confirmou a vários órgãos internacionais de fact checking que se trata de uma publicação falsa e que a CNN nunca fez um tweet com tal conteúdo. Trata-se apenas de mais uma publicação falsa realizada com base em programas de edição de imagem que permitem inventar conteúdos.

